GP Suzuka: Piastri al comando nelle FP2, Hamilton quarto, Leclerc settimo

Oscar Piastri chiude al primo posto la seconda sessione di prove libere del GP del Giappone con il tempo di 1:28.114. Alle sue spalle il compagno di squadra alla McLaren Lando Norris, che aveva fatto segnare il miglior crono nelle FP1 con 1:28.163. Terzo tempo per Isack Hadjar su VCARB in 1:28.518.

Quarto Lewis Hamilton con la Ferrari (1:28.544), seguito da Liam Lawson sulla Racing Bulls (1:28.559) e George Russell su Mercedes (1:28.567). Settimo tempo per Charles Leclerc in 1:28.586, mentre Max Verstappen, attuale campione del mondo, è ottavo in 1:28.670. Kimi Antonelli, al volante di una seconda Mercedes, termina la sessione sedicesimo con 1:29.733.

Le FP2 sono state interrotte a causa di un violento incidente occorso a Jack Doohan, uscito illeso ma con la sua Alpine gravemente danneggiata. Le qualifiche sono in programma domani alle 8.

