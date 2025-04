Padre di Michelle Causo a giudizio per stalking: troppe telefonate alla madre dell'assassino

Il prossimo mercoledì, Gianluca Causo, padre di Michelle, la 17enne uccisa a coltellate il 28 giugno 2023 e abbandonata in un carrello della spesa accanto ai cassonetti nel quartiere Primavalle di Roma, comparirà come imputato in tribunale. Secondo quanto appreso dall'Adnkronos, a denunciarlo per atti persecutori è stata la madre del ragazzo attualmente in carcere per l'omicidio. La denuncia riguarda alcune telefonate effettuate dall'uomo nell'ottobre 2023, a quattro mesi dalla morte della figlia.

In particolare, l'11 e il 25 ottobre 2023, Gianluca Causo avrebbe contattato la donna, una 55enne originaria dello Sri Lanka, sfogando la sua rabbia dopo aver visto le foto della figlia in un lago di sangue e avvolta in una coperta prima di essere abbandonata tra i rifiuti. Durante queste chiamate, l'uomo avrebbe accusato la donna di essere "la madre dell'assassino" e di essere in qualche modo responsabile della morte di Michelle per non aver prestato sufficiente attenzione all'educazione del figlio. La donna, preoccupata per la propria sicurezza e quella del figlio detenuto a oltre 500 chilometri di distanza, ha deciso di sporgere denuncia.

Michelle Causo è stata uccisa nella casa del giovane, dove era stata attirata con una scusa, e successivamente il suo corpo è stato abbandonato in strada su un carrello della spesa tra i cassonetti dell'immondizia, due giorni dopo il suo diciassettesimo compleanno.

Omicidio Michelle Causo - l'imputato condannato a 20 anni - Nel procedimento, svolto con rito abbreviato, il pm aveva chiesto il massimo possibile della pena per il rito abbreviato, 20 anni.Per il giovane le accuse sono omicidio aggravato dalla premeditazione, occultamento e vilipendio di cadavere Attualità - Il tribunale dei minori di Roma ha condannato a 20 anni di carcere il giovane di origini cingalesi che il 28 giugno dello scorso anno uccise Michelle Causo, la 17enne lasciata poi cadavere su un carrello della spesa in zona Primavalle.

Omicidio Michelle Causo - la madre: Sentenza le dà un po’ di giustizia - Così la mamma di Michelle Causo dopo che il killer di sua figlia è stato condannato a 20 anni dal tribunale dei minori di Roma. Oggi con questa sentenza riusciamo un pochino a dare giustizia a Michelle Attualità - "Oggi con questa sentenza riusciamo un pochino a dare giustizia a Michelle".

Omicidio Michelle Causo - sindacato Polizia Penitenziaria chiede indagine su cellulari in carcere - Pp - E' da tempo che, inascoltati, stiamo denunciando l'uso dalle celle dei telefonini, anche di ultima generazione tecnologica e quindi già dotati di rete internet, che colpisce prima di tutto le famiglie vittime di orrendi omicidi e di reati gravissimi.