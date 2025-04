Federica Masolin aspetta una bambina: l’annuncio della gravidanza in TV e il nome scelto

Federica Masolin ha annunciato di essere incinta durante la puntata di martedì 1° aprile del programma Stasera c’è Cattelan su Rai2. La giornalista sportiva diventerà mamma per la prima volta e la nascita è prevista per la metà di agosto. In diretta ha rivelato sia il sesso che il nome della bambina, scelto insieme al compagno: si chiamerà Nina.

Masolin ha compiuto 40 anni nel 2025 e ha dichiarato che la relazione con il compagno dura da circa cinque anni. Non si conoscono dettagli pubblici su di lui, se non che non lavora nel mondo dello spettacolo né nel giornalismo sportivo. In una precedente intervista, la giornalista ha detto che il partner la comprende profondamente e accetta i ritmi del suo lavoro, compresi i numerosi weekend lavorativi.

Volto storico di Sky Sport, Masolin è stata a lungo inviata per la Formula 1 prima di lasciare le corse automobilistiche. Dal 2023 si è trasferita a Milano e, nel 2024, è diventata il nuovo volto della Champions League su Sky, seguendo le principali partite europee e gli approfondimenti legati al calcio internazionale.