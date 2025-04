Recensione Telecamera Sicurezza Reolink CX810

La Reolink CX810 è una telecamera di sicurezza di fascia alta pensata per chi cerca una soluzione affidabile e avanzata per la sorveglianza domestica o aziendale. Con una risoluzione 4K Ultra HD, rilevamento intelligente e un design resistente alle intemperie, questa telecamera si posiziona come una delle migliori opzioni disponibili per la videosorveglianza. In questa recensione approfondiremo il design e i materiali, l'hardware e le prestazioni, l'uso quotidiano e forniremo un giudizio complessivo con pro e contro.

Reolink CX820 Unboxing

Design e Materiali

La Reolink CX810 presenta un design robusto e compatto, con dimensioni di 67 x 187 mm e un peso di 467 g. L'alloggiamento è interamente in metallo, il che garantisce un'elevata resistenza agli urti e alle condizioni atmosferiche avverse. La certificazione IP67 la rende impermeabile alla polvere e all'acqua, permettendone l'installazione all'esterno senza problemi anche in caso di pioggia o temperature estreme (-10°C ~ +50°C). La parte anteriore della telecamera è dominata dall'obiettivo da 4 mm con apertura F1.0, progettato per catturare immagini luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. Attorno all'obiettivo troviamo quattro faretti LED da 3W con temperatura di colore di 3000K, capaci di illuminare fino a 15 metri, garantendo una visione notturna a colori nitida. Sul retro della telecamera sono presenti una porta Ethernet RJ45 (10/100 Mbps), una porta di alimentazione CC e uno slot per schede microSD fino a 256 GB, utile per l'archiviazione locale senza bisogno di un NVR. La presenza di un pulsante di reset garantisce un rapido ripristino delle impostazioni di fabbrica in caso di necessità.

Hardware e Prestazioni

La CX810 è dotata di un sensore CMOS da 1/1,8" con una risoluzione di 3840x2160 pixel (8 MP) e una frequenza di fotogrammi fino a 25 fps, offrendo immagini dettagliate e fluide. Il supporto all'HDR migliora la gestione della gamma dinamica, rendendo i dettagli visibili sia nelle aree più illuminate che in quelle in ombra. L'angolo di visione è ampio, con un campo visivo orizzontale di 93,2°, verticale di 48,2° e diagonale di 111,6°, coprendo una buona porzione di spazio con un'unica telecamera. Il codec H.265 assicura una compressione efficiente dei video, riducendo il consumo di banda senza compromettere la qualità dell'immagine. L'audio bidirezionale, grazie al microfono e all'altoparlante integrati, permette di ascoltare e comunicare con le persone davanti alla telecamera, utile per avvisi di sicurezza o interazioni a distanza. Dal punto di vista dell'alimentazione, la CX810 supporta PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af a 48V, che semplifica l'installazione eliminando la necessità di un'alimentazione separata. In alternativa, può essere alimentata con un classico adattatore DC 12V?1A con un consumo inferiore ai 12W.

Tuttavia, la Reolink CX810 presenta anche alcune limitazioni. Innanzitutto, l'assenza di connessione Wi-Fi richiede l'uso di un cablaggio Ethernet per l'alimentazione e la trasmissione dei dati, il che potrebbe complicare l'installazione in ambienti dove la posa di cavi risulta difficile o indesiderata. Inoltre, la telecamera è dotata di una lente a fuoco fisso senza autofocus, il che significa che gli oggetti molto vicini possono apparire sfocati. Un'altra caratteristica da considerare è che la telecamera non permette il movimento da remoto per ampliare l'angolo di visuale, limitando così la copertura dell'area sorvegliata. Infine, l'assenza di un alimentatore nella confezione potrebbe rappresentare un inconveniente per coloro che non dispongono di un sistema NVR PoE, rendendo necessaria l'acquisizione separata di un adattatore di alimentazione compatibile. Ciononostante, chi compra questo tipo di telecamere sa già di queste "problematiche".

Uso Quotidiano

Nell'uso quotidiano, la CX810 si dimostra affidabile e performante. Il rilevamento intelligente del movimento consente di distinguere tra persone, veicoli e animali, riducendo significativamente i falsi allarmi rispetto ai sistemi di rilevamento tradizionali. La registrazione può essere configurata in tre modalità: attivazione dal movimento (predefinita), registrazione programmata o continua 24/7. Inoltre, la funzione Time Lapse permette di registrare video accelerati, ideali per monitorare eventi prolungati come la crescita di un cantiere o il cambiamento delle condizioni meteorologiche. Il software Reolink è compatibile con Windows, Mac OS, iOS e Android, permettendo il monitoraggio da qualsiasi dispositivo. Il supporto ai protocolli ONVIF e RTSP garantisce un'ampia compatibilità con NVR di terze parti e software di sorveglianza avanzati. La telecamera è inoltre integrabile con Google Assistant per il controllo tramite comandi vocali. Il supporto multiutente consente fino a 20 accessi simultanei, con un massimo di 12 flussi video attivi (2 principali e 10 secondari), rendendola adatta anche per un utilizzo aziendale con più operatori.

Conclusioni

La Reolink CX810 è una telecamera di sicurezza avanzata, progettata per offrire immagini di alta qualità, affidabilità e funzionalità intelligenti per il monitoraggio. Grazie al suo design robusto, alla visione notturna a colori, al rilevamento intelligente e all’audio bidirezionale, rappresenta una soluzione ideale per la protezione di abitazioni e aziende. Tuttavia, l'assenza di connettività Wi-Fi impone l'uso di un cablaggio Ethernet per la trasmissione dei dati, mentre la mancanza di un alimentatore nella confezione può rappresentare un ulteriore inconveniente per chi non dispone di un sistema NVR PoE. Nonostante queste limitazioni, la qualità video impeccabile e le funzionalità avanzate la rendono un'ottima scelta per chi cerca un sistema di videosorveglianza performante e affidabile.

Voto Finale 9/10

Pro:

Risoluzione 4K Ultra HD con HDR per immagini nitide.

Visione notturna a colori fino a 15 m grazie ai faretti LED.

Rilevamento intelligente di persone, veicoli e animali.

Audio bidirezionale per comunicazioni in tempo reale.

Costruzione in metallo resistente con certificazione IP67.

Supporto PoE per installazione semplificata.

Compatibilità con Google Assistant e protocolli ONVIF/RTSP.

Contro:

Assenza di connessione Wi-Fi, richiede cablaggio Ethernet.

L'alimentatore non è incluso e deve essere acquistato separatamente se non si usa PoE.

