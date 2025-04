Dazi in arrivo: l'oro raggiunge un nuovo record a 3.148 dollari l'oncia

Il prezzo dell'oro ha raggiunto oggi un nuovo massimo storico, superando i 3.148 dollari l'oncia. Questo incremento è attribuito alle crescenti preoccupazioni legate all'annuncio imminente di nuovi dazi da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Trump ha dichiarato che domani, in quello che ha definito il "giorno della liberazione", verranno introdotti dazi del 25% sulle importazioni di automobili, con l'obiettivo di affrontare quelle che considera pratiche commerciali sleali.Questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti nei mercati finanziari globali, causando volatilità e incertezza tra gli investitori.

Secondo Krishan Gopaul, analista senior del World Gold Council, l'incertezza è uno dei principali fattori che ha portato a un rinnovato interesse per l'oro. Nel primo trimestre dell'anno, gli investitori hanno destinato oltre 19,2 miliardi di dollari in fondi negoziati in Borsa sostenuti dall'oro, segnando un record storico. Inoltre, la quantità di liquidità nei portafogli degli investitori ha registrato l'incremento mensile più significativo degli ultimi cinque anni, riflettendo una maggiore cautela nel contesto attuale.

Le preoccupazioni riguardanti i dazi hanno anche determinato un afflusso significativo di lingotti d'oro fisico a New York, dove le scorte sul Comex hanno raggiunto livelli record. Parallelamente, a Wall Street, i titoli considerati più "difensivi", come quelli del settore sanitario, hanno registrato performance positive, mentre l'indice S&P 500 ha subito una flessione di quasi il 6% nell'ultimo mese.

