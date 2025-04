Maurizio Battista: La satira in TV? Solo Crozza la fa ancora

Durante una recente intervista Maurizio Battista ha espresso la sua opinione sulla satira televisiva italiana, affermando che attualmente solo Maurizio Crozza la pratica efficacemente. Battista ha elogiato Crozza per il suo approccio trasversale e il coraggio nel proporre contenuti satirici, sottolineando come la realtà odierna renda difficile per la satira superare la comicità degli eventi reali.

Riguardo a un possibile programma televisivo personale, Battista ha mostrato riserve, citando la sua natura permalosa e la maggiore esposizione alle critiche che la televisione comporta. Ha inoltre menzionato l'importanza degli ascolti televisivi (auditel) e come questi possano influenzare la percezione del proprio lavoro.

Il comico romano sarà protagonista del film "Tu Quoque", in uscita nelle sale il 3 aprile 2025. La pellicola, diretta da Gianni Quinto, racconta la storia di Massimo Quinto, un uomo di mezza età con debiti, un matrimonio fallito e un rapporto difficile con il figlio. Dopo aver scoperto di avere pochi mesi di vita, Massimo si ritrova magicamente nel 44 a.C., dove salva la vita a Giulio Cesare, diventandone il più fedele amico. Il film evidenzia come, nonostante i secoli trascorsi, i problemi umani rimangano invariati, dall'amore al traffico cittadino.

Battista ha condiviso le sue riflessioni sul passaggio dal teatro al cinema, descrivendo il teatro come un'esperienza più autentica e immediata, dove l'interazione con il pubblico è diretta e palpabile. Ha sottolineato come nel cinema sia possibile ripetere una scena, mentre nel teatro ogni performance è unica e irripetibile.

In merito all'etichettatura dei comici come "di destra" o "di sinistra", Battista ha dichiarato di non appartenere a nessuna fazione politica, identificandosi piuttosto con il "partito del buonsenso". Ha criticato chi adatta il proprio repertorio per compiacere un determinato pubblico, affermando di preferire un approccio più genuino e indipendente.

Parlando della televisione attuale, Battista ha espresso apprezzamento per Stefano De Martino, lodandone la spontaneità e l'autenticità napoletana che riescono a coinvolgere il pubblico. Ha osservato come la qualità dei contenuti sia determinante per gli ascolti, indipendentemente dalla rete televisiva su cui vengono trasmessi.

Infine, il comico ha espresso la sua frustrazione nei confronti di alcuni programmi giornalistici, criticando la faziosità di certi conduttori e auspicando una maggiore imparzialità nell'informazione televisiva.