Baseball, Yankees sotto i riflettori per l’uso dei nuovi Torpedo Bats

I New York Yankees hanno attirato l'attenzione all'inizio della stagione MLB grazie all'adozione dei cosiddetti "torpedo bats", mazze dal design innovativo che presentano una forma allungata con il baricentro spostato verso le mani del battitore. Questa caratteristica consente una maggiore concentrazione di massa nella zona di contatto, aumentando le possibilità di colpire la palla con maggiore efficacia.

L'adozione di queste mazze ha portato a risultati notevoli: durante una partita contro i Milwaukee Brewers, gli Yankees hanno realizzato un record di nove fuoricampo, segnando 20 punti. In totale, nelle prime tre partite della stagione, la squadra ha messo a segno 15 home run.

L'ideazione dei "torpedo bats" è attribuita ad Aaron Leanhardt, ex fisico del Massachusetts Institute of Technology (MIT), che ha collaborato con il team per ottimizzare le prestazioni dei battitori. Giocatori come Anthony Volpe e Jazz Chisholm Jr. hanno adottato queste mazze, mentre la star Aaron Judge continua a utilizzare una mazza tradizionale.

L'introduzione di queste mazze ha suscitato dibattiti nel mondo del baseball. Alcuni, come il lanciatore dei Brewers Trevor Megill, le hanno criticate definendole "bush league".Tuttavia, la Major League Baseball ha confermato che le "torpedo bats" rispettano le normative vigenti, non superando il diametro massimo consentito di 2,61 pollici (6,63 centimetri) e una lunghezza inferiore a 42 pollici (106,7 centimetri).

L'adozione delle "torpedo bats" da parte degli Yankees rappresenta un esempio di come l'analisi dei dati e l'innovazione tecnologica stiano influenzando le strategie nel baseball moderno.

