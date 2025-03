Broken Fang Gloves di CS2: Storia, rarità e curiosità

I Broken Fang Gloves di CS2 sono tra gli oggetti cosmetici più ricercati nel panorama del gioco competitivo. Introdotti per la prima volta durante l'Operazione Broken Fang, queste eleganti paia di guanti si sono imposte nel tempo come uno degli accessori più distintivi per personalizzare l’aspetto del proprio personaggio in Counter-Strike 2.

In questo articolo esploreremo la storia, la rarità e alcune curiosità interessanti legate ai Broken Fang Gloves di CS2, offrendo una panoramica utile sia ai collezionisti esperti che ai nuovi appassionati.

Origini e storia dei Broken Fang Gloves

I Broken Fang Gloves sono stati introdotti il 3 dicembre 2020 con l’uscita della Operation Broken Fang, un aggiornamento importante che ha arricchito CS:GO (oggi CS2) con nuove mappe, modalità, missioni e naturalmente una nuova cassa: la Operation Broken Fang Case.

All’interno di questa cassa è stata inclusa una nuova collezione di guanti, tra cui i Broken Fang Gloves, disponibili in diverse varianti di design. Già dai primi giorni, questi guanti hanno attirato l’attenzione degli utenti per il loro stile aggressivo e militare, ispirato a un look tattico e moderno.

Con il passaggio da CS:GO a CS2, il valore estetico e collezionistico dei Broken Fang Gloves non solo è rimasto invariato, ma in alcuni casi è addirittura aumentato, grazie alla nuova resa grafica del motore Source 2.

Modelli e caratteristiche

I Broken Fang Gloves di CS2 si distinguono per il loro design specifico, con bande laterali, texture in pelle o tessuto tecnico, e colori accesi o mimetici. Alcuni dei modelli più popolari includono:

Broken Fang Gloves | Jade

Broken Fang Gloves | Yellow-banded

Broken Fang Gloves | Needle Point

Broken Fang Gloves | Unhinged

Ogni modello può apparire in diverse condizioni, dalla Factory New alla Battle-Scarred, e questo influisce notevolmente sull’aspetto visivo (più o meno usurato) e sul valore di mercato. Un altro fattore cruciale è il "float value", un numero che rappresenta lo stato di usura dell’oggetto. Un float basso (ad esempio 0.06) indicherà un guanto quasi perfetto, mentre valori alti porteranno graffi e scolorimenti più evidenti.

Rarità e valore di mercato

I guanti sono considerati oggetti di alta rarità nel sistema delle casse di CS2. Le probabilità di ottenere un paio di guanti aprendo una cassa sono inferiori all’1%, rendendo i Broken Fang Gloves particolarmente difficili da ottenere attraverso il drop.

Il loro valore di mercato varia sensibilmente a seconda del modello e della condizione. Alcuni esempi indicativi:

Broken Fang Gloves | Jade (Factory New): oltre 1000 euro

Broken Fang Gloves | Needle Point (Minimal Wear): tra 300 e 500 euro

Broken Fang Gloves | Unhinged (Field-Tested): tra 150 e 250 euro

Va considerato che i prezzi possono oscillare anche in base alla domanda del momento, alla disponibilità limitata sul mercato e agli influencer che li mostrano durante le live o i tornei.

Curiosità e aneddoti

Nel tempo, i Broken Fang Gloves sono apparsi in numerosi contenuti di streamer e pro player, diventando un simbolo di status. Alcuni episodi famosi includono:

L’apertura di un paio di Jade FN in diretta da parte di uno streamer internazionale, con un valore stimato di oltre 1200 euro.

La crescente popolarità del modello Yellow-banded tra i giocatori competitivi, per via del suo contrasto cromatico con molte skin arma popolari.

Alcuni utenti su Reddit hanno segnalato di aver scambiato guanti usati a basso float per skin rare grazie al valore collezionistico percepito.

Questi dettagli alimentano il fascino dei Broken Fang Gloves, rendendoli più di un semplice oggetto estetico, ma un vero e proprio strumento di storytelling personale all’interno del gioco.

Come ottenere i Broken Fang Gloves oggi

Oggi, nonostante l’Operazione Broken Fang sia terminata, è ancora possibile ottenere i Broken Fang Gloves attraverso casse ancora disponibili sul mercato o tramite l'acquisto diretto.

I metodi principali sono:

Skin.Club: uno dei siti più affidabili per l’apertura casse e trade-up contracts, con eventi dedicati e protezione contro le truffe.

Steam Community Market: il marketplace ufficiale, anche se con prezzi leggermente superiori a causa delle commissioni di Valve.

Altri marketplace esterni come Buff163, CS.Money, Skinport.

È fondamentale prestare attenzione a float, pattern e reputazione del venditore, per evitare truffe o acquisti sopravvalutati.

I Broken Fang Gloves di CS2 rappresentano uno degli elementi più apprezzati e iconici del panorama delle skin. La loro storia legata a un’importante operazione, la rarità nel drop, l’estetica versatile e l’interesse della community li rendono ancora oggi tra i guanti più desiderati.

Che si tratti di un investimento, di un capriccio estetico o di un simbolo di status, i Broken Fang Gloves di CS2 continuano a conquistare il cuore dei giocatori e a impreziosire ogni loadout.