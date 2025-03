Addio a Richard Chamberlain: padre Ralph di 'Uccelli di rovo' scomparso a 90 anni

Richard Chamberlain, celebre attore statunitense noto per i suoi ruoli in "Il dottor Kildare" e "Uccelli di rovo", è deceduto all'età di 90 anni. Secondo quanto riportato da Variety, Chamberlain si è spento sabato 29 marzo alle 23:15 a Waimanalo, Hawaii, a causa di complicazioni seguite a un ictus, come confermato dal suo ufficio stampa Harlan Boll.

Nato il 31 marzo 1934 a Beverly Hills, California, Chamberlain raggiunse la fama negli anni '60 interpretando il dottor James Kildare nella serie televisiva "Il dottor Kildare", trasmessa dal 1961 al 1966. Questo ruolo lo consacrò come idolo delle teenager dell'epoca. Negli anni '80, fu protagonista di miniserie di successo come "Shogun" (1980) e "Uccelli di rovo" (1983), dove vestì i panni di padre Ralph de Bricassart, un sacerdote combattuto tra la fede e l'amore terreno. Queste interpretazioni gli valsero il soprannome di "Re delle miniserie" e numerosi riconoscimenti, tra cui tre Golden Globe.

Oltre alla carriera televisiva, Chamberlain apparve in diversi film di rilievo. Interpretò Aramis nella trilogia de "I tre moschettieri" (1973), "Milady" (1974) e "Il ritorno dei tre moschettieri" (1989). Fu anche Allan Quatermain in "Allan Quatermain e le miniere di re Salomone" (1985) e nel sequel "Gli avventurieri della città perduta" (1987). Nel 1988, fu il primo attore a interpretare Jason Bourne nell'adattamento televisivo de "The Bourne Identity".

Negli anni successivi, Chamberlain continuò a lavorare in teatro e televisione, partecipando a produzioni come "Brothers & Sisters" e "Desperate Housewives". Nel 2003, pubblicò l'autobiografia "Shattered Love: A Memoir", in cui rivelò pubblicamente la sua omosessualità, dopo anni di riservatezza dovuta alle pressioni dell'industria cinematografica.

Il suo compagno di lunga data, Martin Rabbett, produttore e regista, ha dichiarato: "Il nostro amato Richard è ora con gli angeli. È libero e vola verso coloro che ci hanno preceduto. Siamo stati fortunati a conoscere un'anima così straordinaria e amorevole. L'amore non muore mai. E il nostro amore è sotto le sue ali che lo sollevano verso la sua prossima grande avventura".