Vacanze di Pasqua: le migliori destinazioni e i consigli Omio

La primavera è il momento ideale per esplorare nuove destinazioni. Grazie a Omio, la piattaforma che consente di comparare e acquistare biglietti per treni, autobus, voli e traghetti, organizzare le vacanze di Pasqua e i ponti primaverili è facile e veloce. Sfruttando pochi giorni di ferie, è possibile ottenere fino a 10 giorni di vacanza, perfetti anche per un viaggio più lungo.

"Con Omio, trovare il viaggio perfetto è semplice. Omio ti permette di scoprire, confrontare e prenotare senza interruzioni viaggi in treno, aereo, autobus e traghetto. La piattaforma offre opzioni multimodali con oltre 2.300 partner di viaggio e strumenti di ricerca avanzati per filtrare e selezionare la soluzione di viaggio più adatta alle tue esigenze, sia che si tratti dell'opzione più economica o del percorso più veloce." dichiara Omio.

Per aiutare i viaggiatori a organizzare al meglio le vacanze, Omio ha stilato sei consigli pratici per prenotare in modo intelligente e selezionato sei destinazioni esclusive in Italia e in Europa, tra cui Folegandros e Brighton, mete imperdibili per il 2025 secondo le travel predictions di Omio.

I consigli di Omio

Anticipare le prenotazioni: acquistare biglietti per treni e voli con almeno un mese di anticipo può portare a notevoli risparmi. Per ottimizzare ulteriormente il risparmio, è consigliabile prenotare i voli durante la settimana, in particolare il martedì e mercoledì, e preferire la mattina presto o la sera tardi. Inoltre, Omio consente di monitorare le variazioni di prezzo per garantire il miglior costo disponibile.

Essere flessibili con le date: la flessibilità nelle date di partenza può aprire a tariffe più vantaggiose. La funzione di ricerca flessibile di Omio facilita la visualizzazione e il confronto dei prezzi nei vari giorni.

Optare per viaggi notturni: scegliere treni notturni o voli durante orari meno popolari può risultare in biglietti più economici e meno affollamento.

Sfruttare le notifiche di Omio: iscriversi alle alert di Omio per essere informati sulle offerte e le promozioni attuali, evitando così di perdere le migliori opportunità di risparmio.

Esplorare le opzioni di viaggio combinato: a volte combinare volo, treno e autobus può non solo risparmiare denaro ma anche offrire un viaggio più avventuroso e panoramico.

Utilizzare programmi di fedeltà: i programmi di fedeltà per compagnie aeree o ferroviarie possono essere sfruttati al massimo per accedere a sconti o viaggi premio.

Dove andare in Italia e in Europa

Destinazioni per una breve pausa di 3 - 4 giorni

Bari e Matera, BasilicataSi inizia il viaggio da Bari, vivace città portuale nota per la sua affascinante città vecchia, la Basilica di San Nicola e i mercati animati, che offrono un autentico spaccato della cultura pugliese. Proseguendo verso la Basilicata, si visita i suggestivi Sassi di Matera, patrimonio dell'UNESCO. Le architetture scavate nella roccia di questa città offrono una panoramica storica unica, immergendosi in un ambiente ricco di storia e tradizione.

Come arrivare: con un viaggio multimodale prendendo un volo da Milano Linate a Bari, seguito da un collegamento in autobus fino al centro di Matera. A partire da 127 € su Omio.

Londra e Brighton, Regno UnitoDa Londra, città rinomata per la sua ricca storia e il dinamismo culturale, un breve viaggio conduce a Brighton. Qui, il fascino del mare si unisce a una vivace scena sociale, offrendo una perfetta fuga dalla frenesia della capitale. Brighton, con la sua atmosfera inconfondibile e sempre vivace, si rivela una destinazione ideale per chi cerca un cambio di scenario.

Come arrivare: con un volo da Milano a Londra a partire da 98 € su Omio. Dalla capitale è possibile raggiungere Brighton in solo un’ora in treno a partire da 23€ su Omio.

Siena e Castellina in Chianti, ToscanaSiena, nel cuore della Toscana, è rinomata per il suo patrimonio storico, il Palio e la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Immersa nelle colline del Chianti, combina storia, arte e gastronomia. Vicino troviamo Castellina in Chianti, famosa per il suo borgo medievale e le rinomate cantine, ideale per gli amanti del vino e della storia.

Come arrivare: in treno da Milano Centrale a Siena a partire da 37€ su Omio o con un bus notturno da Milano Lampugnano prenotabile su Omio a partire da 33€. Castellina in Chianti è raggiungibile in solo 15 minuti da Siena con un treno regionale prenotabile su Omio a partire da 4€.

Idee per viaggi di oltre 5 giorni

Atene e Folegandros, Grecia Atene, culla della civiltà occidentale, affascina con i suoi monumenti storici. Proseguendo verso Folegandros, questa perla nascosta delle Cicladi incanta con la sua natura selvaggia, i sentieri in pietra e le imponenti scogliere. Una meta perfetta per chi cerca cultura, mare e tranquillità.

Come arrivare: con un volo da Milano Malpensa ad Atene a partire da 113 € su Omio. Dopo aver raggiunto il porto del Pireo ad Atene, è possibile viaggiare verso l'isola di Folegandros in traghetto, con un tragitto di soli 4 ore e mezza. Biglietti disponibili su Omio a partire da 33€.

Tolosa e Carcassonne, FranciaTolosa, nota come la "Città Rosa" per i suoi edifici in mattone, è un vivace centro di cultura e tecnologia nel sud della Francia. Poco distante, Carcassonne incanta con la sua imponente città medievale, circondata da mura fortificate. Dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, offre un tuffo nella storia medievale europea.

Come arrivare: con un volo da Milano a Tolosa a partire da 110 € su Omio. Da Tolosa è possibile raggiungere Carcassonne in 40 minuti in treno a partire da 17€ su Omio.

MaltaLa Valletta è accessibile tramite numerosi voli economici, ideali per una perfetta vacanza al sole. A Malta, potrete non solo godervi le acque trasparenti ma anche esplorare attrazioni storiche come la Cattedrale di San Giovanni e rilassarvi nei pittoreschi Upper Barrakka Gardens. Aggiungete una visita ai preistorici templi di Ggantija a Gozo per un tuffo nella storia antica.

Come arrivare: con un volo diretto da Milano Malpensa verso l’Aeroporto Internazionale di Malta a partire da 156 € su Omio.

