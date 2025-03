Riforma dell'accesso a Medicina: abolito il test d'ingresso

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il primo decreto che abolisce il test di accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria, a partire dall'anno accademico 2025/2026. La riforma introduce un semestre iniziale ad accesso libero, superando il tradizionale numero chiuso. È prevista una programmazione più dinamica con un aumento graduale e sostenibile dei posti disponibili, che cresceranno di 30.000 unità nell'arco di sette anni rispetto al 2023.

Gli studenti che si iscriveranno a Medicina dovranno contemporaneamente iscriversi a un altro corso di laurea nell'area biomedica, sanitaria, farmaceutica o veterinaria. L'iscrizione al secondo corso sarà gratuita per il primo semestre. Durante questo semestre, gli studenti seguiranno discipline comuni nelle scienze biologiche, chimiche e fisiche, per un totale minimo di 18 crediti formativi universitari (CFU).

Le università, in autonomia, organizzeranno la didattica, integrando lezioni in presenza e da remoto. Gli studenti potranno ripetere il semestre fino a un massimo di tre volte. Per accedere al secondo semestre, sarà necessario aver conseguito tutti i CFU previsti e posizionarsi in una graduatoria nazionale basata sui voti ottenuti. Gli esami saranno standardizzati a livello nazionale per garantire uniformità di valutazione.

Coloro che non supereranno gli esami o non otterranno una posizione utile in graduatoria potranno proseguire gli studi nell'altro corso scelto al momento dell'iscrizione, con la possibilità di riconoscimento dei CFU acquisiti. Le nuove regole non riguarderanno, in fase iniziale, i corsi di laurea in lingua inglese e le università non statali.

La Ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha dichiarato che il numero chiuso, come concepito finora, non esisterà più. Il numero sarà aperto progressivamente, basandosi sui fabbisogni monitorati dal Ministero, con 30.000 posti in più disponibili a partire dal 2023.

