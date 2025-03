Emanuela Orlandi: emergono nuovi documenti del Sismi sul presunto riscatto

Recenti rivelazioni hanno portato alla luce due documenti inediti del Sismi, i servizi segreti militari italiani, riguardanti la scomparsa di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana svanita il 22 giugno 1983. Questi documenti, datati 27 luglio e 12 agosto 1983, sono stati riportati da 'Il Venerdì di Repubblica' e successivamente acquisiti dall'Archivio Centrale di Stato.

Nel primo documento, del 27 luglio 1983, si menziona un presunto pagamento di riscatto per la liberazione di Emanuela. Si fa riferimento a "notizie importantissime" che il padre della ragazza avrebbe conosciuto sul Vaticano, al trasferimento dell'ostaggio da un gruppo di rapitori a un altro e a un rapporto "segretissimo" redatto dall'allora ambasciatore italiano presso la Santa Sede e inviato ai "vertici" competenti.

Il secondo documento, datato 12 agosto 1983, riporta una riunione svoltasi il giorno precedente in Vaticano, alla presenza di diverse autorità investigative. In quell'occasione, il sostituto della Segreteria di Stato, Eduardo Martínez Somalo, smentì sia il pagamento di un riscatto sia l'esistenza di contatti con i rapitori. Martínez Somalo espresse inoltre sospetti su un profugo bulgaro, senza però fornire ulteriori dettagli.

Questi documenti offrono uno sguardo inedito sulle indagini condotte all'epoca, evidenziando le discrepanze tra le informazioni raccolte dai servizi segreti e le dichiarazioni ufficiali del Vaticano. La scomparsa di Emanuela Orlandi rimane uno dei misteri irrisolti più emblematici della storia italiana, con numerose piste investigative ancora aperte.

Emanuela Orlandi: scoperto fascicolo vuoto all'Archivio Centrale dello Stato - Durante una recente ispezione all'Archivio Centrale dello Stato, è stato rinvenuto un fascicolo riguardante la scomparsa di Emanuela Orlandi, la giovane cittadina vaticana scomparsa a Roma il 22 giugno 1983. Il fascicolo, trasferito nel 2017 dal Ministero dell'Interno in seguito alla direttiva Renzi sulla desecretazione degli atti relativi alle stragi, contiene solo la copertina e un sommario dei documenti, risultando privo del contenuto previsto.

Emanuela Orlandi, 57 anni: Pietro Orlandi annuncia sit-in il 18 gennaio per la verità sul caso - Il 14 gennaio, Emanuela Orlandi avrebbe compiuto 57 anni, e il fratello Pietro non smette di lottare per mantenere viva l'attenzione sul misterioso caso della cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983. Il 18 gennaio, dalle ore 16 alle ore 18, Pietro Orlandi ha organizzato un sit-in a piazza Cavour, con un chiaro messaggio: "Nessuno Stato può calpestare il diritto dei giusti: la verità".

Caso Emanuela Orlandi, Chaouqui: Il Papa non sa dove sia e cosa le sia accaduto - Francesca Immacolata Chaouqui, ex commissaria per la pontificia commissione Cosea, ha espresso in un’intervista al quotidiano Il Tempo le sue opinioni sul caso di Emanuela Orlandi. Chaouqui ha dichiarato di essere convinta che Papa Francesco non sia a conoscenza di dove si trovi Emanuela o di cosa le sia accaduto.