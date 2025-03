Epidemia di morbillo negli Stati Uniti: quasi 400 casi e primi decessi dopo un decennio

Negli Stati Uniti è in corso un'epidemia di morbillo con quasi 400 casi segnalati tra gennaio e marzo 2025. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha ricevuto l'11 marzo un rapporto dal National Focal Point statunitense che evidenzia l'aumento anomalo delle infezioni rispetto agli anni precedenti. Diciassette stati hanno riportato un totale di 378 casi, inclusi due decessi, i primi correlati al morbillo negli USA in un decennio. Uno dei decessi è stato confermato in Texas, mentre l'altro è sotto inchiesta in New Mexico.

Il focolaio principale si trova in Texas, dove dal 31 gennaio al 14 marzo 2025 sono stati segnalati 259 casi nelle regioni di South Plains e Panhandle. Di questi, 34 pazienti sono stati ricoverati in ospedale e il 99% non era vaccinato o aveva uno stato vaccinale sconosciuto. Il primo decesso, avvenuto a febbraio, riguarda un bambino in età scolare non vaccinato residente nell'area dell'epidemia in Texas.

L'epidemia si è estesa anche al New Mexico, con casi segnalati nelle contee di Lea ed Eddy, confinanti con la contea di Gaines in Texas. L'Oklahoma ha riportato quattro casi probabili in individui non vaccinati esposti ai focolai in Texas e New Mexico.

La maggior parte dei casi riguarda bambini non vaccinati o con stato vaccinale sconosciuto, e il tasso di ospedalizzazione complessivo è del 17%. Nel 2025 sono stati segnalati tre distinti focolai, che rappresentano il 90% dei casi totali. I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e altre agenzie governative stanno lavorando per controllare la diffusione del virus.

Il morbillo era stato dichiarato eliminato negli Stati Uniti nel 2000, con successivi casi importati a causa della persistenza della malattia in altre parti del mondo. Tuttavia, la diminuzione dei tassi di vaccinazione ha contribuito alla ricomparsa di focolai significativi. Ad esempio, nel 2019 si sono registrati 1.274 casi, il numero più alto dal 1992.

Le autorità sanitarie sottolineano l'importanza della vaccinazione per prevenire ulteriori diffusioni del morbillo e proteggere la salute pubblica.

Morbillo negli USA: secondo decesso e diffusione rapida nel Texas occidentale - Negli Stati Uniti è stato registrato un secondo decesso legato al morbillo. Un adulto non vaccinato è risultato positivo alla malattia post mortem, come comunicato dal Dipartimento della Salute del Nuovo Messico. Il virus si sta diffondendo rapidamente nel Texas occidentale, con 159 casi segnalati fino a martedì, la maggior parte dei quali nella contea di Gaines.

Boom di casi di morbillo nel 2024: aumento delle complicanze in Italia - Nel 2024, l'Italia ha registrato una preoccupante impennata di casi di morbillo, con complicanze in oltre un terzo dei contagiati. Secondo i dati dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), nei primi sei mesi dell'anno si sono già verificati 717 casi, rispetto ai soli 43 del 2023.

Morbillo - in un anno oltre 17mila casi nell'Ue: Italia seconda - I conteggi più alti sono quelli di Romania (1 E' il quadro che emerge dall'ultimo report mensile su morbillo e rosolia pubblicato online dall'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Attualità - Scendono leggermente, arrivando poco sotto quota 2mila, i casi di morbillo censiti nell'Unione europea nell'ultimo mese monitorato, giugno 2024.