Revocata la custodia cautelare per i nonni di Emile Soleil

Philippe e Anne Vedovini, nonni del piccolo Émile Soleil, sono stati rilasciati dopo che la loro custodia cautelare è stata revocata. La coppia era stata arrestata martedì in relazione alla scomparsa del nipote di due anni, avvenuta nel luglio 2023 nella loro residenza situata tra Aix-en-Provence e Aubagne. Il corpo del bambino è stato ritrovato alla fine di marzo 2024 da un escursionista in una zona montuosa non lontano dalla casa dei nonni. L'avvocato di Philippe Vedovini, Isabelle Colombani, ha dichiarato che, dopo 17 ore di interrogatorio, la custodia è stata revocata e che il suo cliente ha risposto a tutte le domande degli investigatori.