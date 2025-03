Ostia, incendi negli stabilimenti balneari: fiamme su più lidi

Nelle ultime ore, diversi stabilimenti balneari sul litorale romano sono stati colpiti da incendi. Le strutture coinvolte includono il Salus, l'Arcobaleno, il Vittoria, il Plinius e il Capanno. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e limitare i danni.

Questi episodi seguono di due giorni altri incendi che hanno interessato gli stabilimenti Le Dune e Belsito. Nel pomeriggio del 24 marzo, sei cabine in legno dello stabilimento Le Dune, situato sul Lungomare Caio Duilio, sono state distrutte dalle fiamme. In serata, un incendio ha colpito una cabina dello stabilimento Belsito, in Piazza Sirio. Anche in questi casi, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente.

Le autorità stanno conducendo indagini a tutto campo per determinare le cause di questi incendi e non escludono la possibilità di atti dolosi. I titolari degli stabilimenti colpiti sono da tempo impegnati nella difesa delle concessioni balneari contro la direttiva Bolkestein e la liberalizzazione delle licenze tramite gare pubbliche.

Il presidente del Municipio X di Ostia, Mario Falconi, ha invitato alla calma, sottolineando l'importanza di lasciare che le forze dell'ordine svolgano il loro lavoro senza creare allarmismi. Ha inoltre assicurato un contatto continuo con le autorità competenti per monitorare la situazione.

Roma - Ostia, maxi operazione antidroga: 20 arresti e 32 kg di cocaina sequestrati - I Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno eseguito una vasta operazione antidroga su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma. L'operazione ha portato all'arresto di 20 individui, accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio.

Barca a fuoco al largo di Ostia - tutti salvi - In seguito all'incendio divampato sull'imbarcazione di circa 23 metri, che era partita da Riva di Traiano, la Capitaneria ha disposto l’uscita dei mezzi locali dei servizi antinquinamento e antincendio che stanno continuando a operare.Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera Attualità - Una grossa imbarcazione ha preso fuoco oggi intorno alle 13.

Papa a sorpresa a Ostia tra i circensi: Grazie per essere portatori di sorrisi e di gioia - Grazie per essere portatori di sorrisi, di gioia e pace.Non c’era nulla di preparato Attualità - "Grazie per essere portatori di sorrisi, di gioia e pace”. Il Papa, poco dopo le 15 di oggi, 31 luglio, nonostante il caldo torrido ha fatto un blitz a sorpresa tra i giostrai e i circensi di Ostia.