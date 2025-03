L'UE invita i cittadini a preparare un kit di sopravvivenza per emergenze di 72 ore

La Commissaria europea per la Gestione delle Crisi, Hadja Lahbib, ha presentato oggi un video in cui illustra il contenuto del suo "kit di sopravvivenza", evidenziando l'importanza di essere pronti a fronteggiare emergenze che richiedano autosufficienza per almeno 72 ore.

Lahbib sottolinea che, in situazioni di crisi, il denaro contante diventa fondamentale, poiché le carte di credito potrebbero non funzionare.

Nel video, Lahbib mostra una serie di oggetti essenziali da includere nel kit:

Occhiali da vista

Accendino

Coltellino svizzero

Acqua

Medicinali

Torcia

Documenti d'identità in custodia impermeabile

Fiammiferi

Cibo non deperibile

Contanti

Caricabatterie e power bank

Mazzo di carte da gioco

Radio portatile

Questa iniziativa fa parte della nuova Strategia di Preparazione dell'Unione Europea, che incoraggia i cittadini a sviluppare piani di emergenza domestici e a mantenere scorte sufficienti per affrontare crisi come disastri naturali, pandemie, attacchi informatici o conflitti armati.

La strategia prevede anche l'istituzione di una "Giornata europea della preparazione" e l'integrazione della gestione delle crisi nei programmi scolastici, al fine di aumentare la consapevolezza e la resilienza della popolazione.

Durante una conferenza stampa, Lahbib ha menzionato la pasta alla puttanesca come esempio di pasto che può essere preparato con ingredienti a lunga conservazione, sottolineando l'importanza di avere scorte alimentari adeguate a casa.

L'UE invita i cittadini a prepararsi per emergenze con scorte per 72 ore

Patente digitale e guida accompagnata a 17 anni: nuove regole Ue per la sicurezza stradale

Conor McGregor annuncia la candidatura alla presidenza dell'Irlanda opponendosi al Patto UE sull'immigrazione