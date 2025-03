Roma: turista spagnola muore precipitando da Trinità dei Monti

Questa mattina a Roma, una turista spagnola di 55 anni è deceduta dopo essere caduta da un muro laterale della scalinata di Trinità dei Monti, in Piazza di Spagna. L'incidente è avvenuto intorno alle 7:00; la donna è precipitata nel cortile di un negozio situato sul lato sinistro della scalinata.

I primi a intervenire sono stati gli agenti della Polizia Locale presenti nella zona, che hanno allertato immediatamente i soccorsi. Il personale medico dell'Ares 118 ha trasportato la donna in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove è morta qualche ora dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell'accaduto, non escludendo l'ipotesi di un gesto volontario o di un incidente. Sono in corso l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell'area e la raccolta di informazioni sul luogo di soggiorno della vittima.

Un dipendente del wine bar adiacente al luogo dell'incidente ha riferito di aver aperto ai soccorritori e che la donna era sola al momento della caduta. La prima persona ad accorgersi dell'accaduto è stata una jogger, che ha dato l'allarme.

La zona di Trinità dei Monti e Piazza di Spagna è tra le più sorvegliate della capitale, con la presenza costante di pattuglie della Polizia Locale e numerose telecamere di sicurezza. Le indagini proseguono per determinare le cause esatte della tragedia.

