Straniero aggredito senza motivo a Napoli: identificati due sedicenni

Il 24 marzo, un cittadino russo di 34 anni residente a Napoli è stato aggredito mentre beveva una birra vicino a un locale in Piazza Muzii, nel quartiere Arenella. Due sedicenni lo hanno avvicinato con la scusa di assaggiare la sua birra e, senza motivo apparente, lo hanno colpito con calci e pugni prima di fuggire. Le indagini dei carabinieri del nucleo operativo del Vomero e della stazione Arenella hanno portato all'identificazione e denuncia dei due minori per lesioni personali in concorso. Al momento, non sono emerse motivazioni per l'aggressione.

