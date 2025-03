Platini e Blatter assolti in appello dalle accuse di frode alla FIFA

Michel Platini, ex presidente dell'UEFA, e Sepp Blatter, ex presidente della FIFA, sono stati nuovamente assolti in appello dai tribunali svizzeri nel caso di frode legato a un pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri effettuato nel 2011. Questo pagamento, autorizzato da Blatter a favore di Platini, riguardava consulenze svolte tra il 1998 e il 2002. Entrambi hanno sempre sostenuto che si trattava di una compensazione concordata oralmente per il lavoro svolto. La Procura svizzera aveva richiesto una pena detentiva di 20 mesi con sospensione condizionale per ciascuno degli imputati. Con questa decisione, la Corte d'appello straordinaria del Tribunale penale federale ha confermato l'assoluzione già pronunciata in primo grado nel 2022.

Vinícius Júnior premiato come miglior giocatore del 2024 ai FIFA The Best Awards

KONAMI e FIFA annunciano una nuova collaborazione eSports a livello globale

Parigi 2024 - Argentina fa reclamo alla Fifa dopo gara con Marocco: Grave incidente