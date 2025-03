Addio ad Anna, madre di Enrico Brignano

Enrico Brignano, noto attore e comico romano, ha annunciato sui social la scomparsa della madre Anna. Nel post, Brignano ha scritto: "Ciao mamma, ora puoi volare in alto. Sappi che il nostro amore per te è infinito... Vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti. Veglia su di noi e illumina il nostro cammino. Ti amiamo tanto."

Anna era spesso protagonista degli sketch comici di Brignano, come quello in cui raccontava la sua "ossessione" per la pulizia perché "non sia mai viene qualcuno".

Numerosi colleghi e amici hanno espresso pubblicamente le loro condoglianze sotto il post dell'attore. Paolo Conticini ha scritto: "Caro Enrico ti sono vicino", mentre Patrizia Pellegrino ha commentato: "Non ti lascerà mai".

Il padre di Enrico Brignano, Antonino, era scomparso nel 2011. In diverse occasioni, l'attore ha ricordato il padre, dedicandogli lettere sui social in cui parlava dei nipotini e del matrimonio con Flora Canto.

Nonostante il lutto, Brignano ha deciso di andare in scena al Teatro Metropolitan di Catania con lo spettacolo "I 7 Re di Roma". Al termine della performance, ha condiviso con il pubblico la notizia della perdita della madre, spiegando che Anna amava il teatro e ciò che lui faceva, motivo per cui ha scelto di esibirsi.

Enrico Brignano è sposato con l'attrice e conduttrice Flora Canto, dalla quale ha avuto due figli, Martina e Niccolò.