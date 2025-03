Amici 24: nasce l'amore tra Francesca Bosco e Jacopo Sol

Durante la prima puntata del Serale di "Amici 24", trasmessa il 22 marzo 2025, è emersa una nuova coppia all'interno della scuola: la ballerina Francesca Bosco e il cantante Jacopo Sol. Al termine della puntata, mentre si attendeva l'esito del ballottaggio tra Francesca e Vybes, le telecamere hanno ripreso un momento di tenerezza tra i due allievi. Jacopo ha cercato di confortare Francesca, visibilmente preoccupata per una possibile eliminazione, abbracciandola e scambiando con lei un bacio affettuoso.

Questo gesto ha confermato le voci su una loro possibile relazione, già sospettata da alcuni fan per la complicità mostrata nelle settimane precedenti. Durante la puntata, Maria De Filippi aveva chiesto a Jacopo un'opinione su Francesca, e lui aveva risposto: "A me Francesca piace tanto... come balla", frase che ora assume un significato più profondo.

La reazione dei fan sui social non si è fatta attendere, esprimendo sorpresa e gioia per la nascita di questa nuova coppia nel talent show.

Amici, serale al via il 22 marzo: ospiti, giudici e squadre della prima puntata

Amici 24: eliminata Asia nella prima puntata del Serale

Amici 2025: Amadeus, Malgioglio e D'Amario nella giuria del serale; il ballerino Dandy si ritira per problemi fisici