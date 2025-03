Pescara: clochard dorme in un cassonetto e rischia di finire nel compattatore, salvato da operatori ecologici

La scorsa notte, intorno alle 2:00, un senzatetto che dormiva all'interno di un cassonetto dei rifiuti in via Teramo a Pescara è stato accidentalmente scaricato in un camion compattatore. Durante le operazioni di raccolta, l'operatore ecologico ha notato movimenti sospetti nel compattatore attraverso la telecamera installata sul mezzo, intuendo la possibile presenza di una persona.

Immediatamente, ha informato il caposervizio, che è intervenuto prontamente per interrompere il funzionamento del compattatore. Il caposervizio è salito sul camion e ha iniziato a rimuovere manualmente i sacchi di rifiuti, scoprendo la mano dell'uomo sommerso.

L'uomo, tentando di allontanarsi, si è lanciato dal camion da un'altezza di circa tre metri, riportando ferite. Sono intervenuti sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118, che hanno trasportato l'uomo in ospedale per le cure necessarie. Successivamente, il camion è stato portato nella sede di via Fiora, dove è stato completamente scaricato per verificare l'eventuale presenza di altre persone all'interno.

Il presidente di Ambiente Spa, Ricardo Chiavaroli, ha elogiato la prontezza degli operatori, sottolineando che l'uomo, sebbene apparisse fortemente alterato, è in condizioni stabili. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha incontrato i due operatori, definendoli "eroi" per aver salvato una vita umana con grande prontezza di riflessi.

Studentessa di 15 anni travolta davanti alla scuola a Pescara: donati gli organi dopo la sua morte

Aggressioni a personale sanitario: nuovi casi a Caserta - Pescara e Genova

Sedicenne ucciso a Pescara - parco del delitto chiuso per 'turismo dell'orrore'