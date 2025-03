Piastri conquista la sua prima pole position nel GP di Cina: Hamilton trionfa nella Sprint Race

Oscar Piastri ha ottenuto la sua prima pole position in carriera durante le qualifiche del Gran Premio di Cina, registrando un tempo di 1:30.641 al Shanghai International Circuit. Il pilota della McLaren partirà dalla prima posizione nella gara principale, affiancato in prima fila dalla Mercedes di George Russell, che ha segnato un tempo di 1:30.723. Lando Norris, compagno di squadra di Piastri, ha ottenuto il terzo tempo con 1:30.793, completando la seconda fila insieme alla Red Bull di Max Verstappen. Le Ferrari occuperanno la terza fila, con Lewis Hamilton quinto e Charles Leclerc sesto.

La giornata di sabato ha visto anche la disputa della Sprint Race, dove Lewis Hamilton ha conquistato la sua prima vittoria con la Ferrari. Partito dalla pole position, il britannico ha mantenuto la leadership dall'inizio alla fine, precedendo Oscar Piastri e Max Verstappen sul podio.

La griglia di partenza per la gara principale riflette le prestazioni delle qualifiche, con Piastri in pole position seguito da Russell, Norris e Verstappen. Hamilton e Leclerc partiranno rispettivamente dalla quinta e sesta posizione, mentre altri piloti degni di nota includono Isack Hadjar in settima posizione e Andrea Kimi Antonelli in ottava.

