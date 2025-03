LEC 2025, al via lo Spring Split: tutte le novità del formato

Il 29 marzo alle 17:00 prenderà il via lo Split primaverile del League of Legends EMEA Championship (LEC), i biglietti sono già disponibili. Tra le novità della stagione: il ritorno del Fearless Draft dopo l’apprezzamento di pubblico e team durante il Winter split. La stagione regolare durerà sette settimane, a sfidarsi dieci squadre di cui sei accederanno ai Playoff, che si giocheranno dal 24 maggio. Gran finale per il titolo l’8 giugno. Le due finaliste potranno rappresentare l’EMEA al MSI di Vancouver. Spring Split 2025: calendario e modalità Saranno dieci le squadre a contendersi lo Spring Split del League of Legends EMEA Championship (LEC): Fnatic, G2 Esports, GiantX, Heretics, Karmine Corp (vincitori del Winter Split 2025), KOI, Rogue, SK Gaming, Team BDS, Team Vitality. L’appuntamento per l’inizio della stagione è per sabato 29 marzo alle 17 (biglietti già disponibili qui). La stagione regolare durerà sette settimane. Le squadre si affronteranno in serie al meglio di 3 in un girone all’italiana, con gli ultimi match il 10, 11 e 12 maggio. Poi, ci sarà una pausa di una settimana per permettere alle squadre di recuperare le forze prima dell'inizio dei Playoff il 24 maggio. Ai Playoff, che si giocheranno invece al meglio di 5 partite in un formato a doppia eliminazione, accederanno solo sei squadre. Le due finaliste dei playoff dello Spring Split LEC si qualificheranno entrambe per l'Mid Season Invitational (MSI) di Vancouver, Canada, dove rappresenteranno l'EMEA contro le migliori squadre del mondo. Ma prima, le due finaliste si sfideranno domenica 8 giugno nella Finale per aggiudicarsi il prestigioso titolo dello Spring Split. Il Fearless Draft, come già anticipato in questi giorni, è confermato anche per lo Split primaverile. Si tratta di un formato in cui, nelle serie “al meglio di”, i campioni utilizzati in una partita non saranno più disponibili per nessuna delle due squadre nelle partite successive della stessa serie, rendendo la sfida più complessa per i team che devono dimostrare una più ampia competenza in una varietà di campioni. LEC Spring Split 2025: tappe a Madrid e ParigiIl LEC si mette in viaggio per lo Sprint Split 2025, con appuntamenti in Spagna e Francia. Il 26 e 27 aprile, i MKOI ospiteranno la LEC a Madrid, dove, insieme a G2, Fnatic e Giantx, competeranno nella Madrid Arena. Poi, il 10 e 11 maggio, a Parigi i KCorp daranno il benvenuto a SK Gaming, G2 e ai loro rivali francesi Team Vitality in casa loro, a Les Arènes. Biglietti Spring Split LEC 2025