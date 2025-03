Céline Dion avverte i fan su brani falsi generati dall'IA

Céline Dion ha recentemente messo in guardia i suoi fan riguardo a brani musicali falsi generati dall'intelligenza artificiale (IA) che circolano online. In un post sul suo account Instagram ufficiale, la cantante canadese ha dichiarato: "Ci è stato segnalato che musica non autorizzata, generata dall'IA e spacciata per performance musicali di Céline Dion, con nome e immagine, sta attualmente circolando online e su vari fornitori di servizi digitali. Si prega di notare che queste registrazioni sono false, non approvate e non fanno parte della sua discografia ufficiale."

Questo avvertimento arriva in un momento in cui l'uso dell'intelligenza artificiale nella creazione di contenuti musicali è al centro di un acceso dibattito nell'industria musicale. Nel 2024, oltre 200 artisti, tra cui Billie Eilish, Jon Bon Jovi e Katy Perry, hanno firmato una lettera aperta per protestare contro le potenziali minacce dell'IA ai diritti degli artisti, sottolineando come l'uso non autorizzato dell'IA possa svalutare le opere creative umane.

Céline Dion, 56 anni, ha recentemente fatto ritorno sotto i riflettori dopo una pausa dovuta alla diagnosi della sindrome della persona rigida, una rara condizione neurologica che causa rigidità muscolare e spasmi. Nel luglio 2024, ha eseguito una performance emozionante all'apertura delle Olimpiadi di Parigi, cantando "L'Hymne à l'amour" di Édith Piaf dalla Torre Eiffel.

