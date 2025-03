Roland Fischnaller conquista l'oro mondiale nel gigante parallelo a 44 anni

Roland Fischnaller ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo ai Campionati Mondiali di snowboard a St. Moritz. A 44 anni, l'altoatesino è diventato il più anziano campione del mondo nella disciplina.

Fischnaller ha superato il coreano Kim agli ottavi, il connazionale Maurizio Bormolini nei quarti, lo svizzero Dario Caviezel in semifinale e il tedesco Stefan Baumeister in finale, vincendo per 9 centesimi.

Questo è il secondo titolo mondiale per Fischnaller, dopo l'oro nello slalom parallelo nel 2015 a Lachtal. In totale, ha conquistato sette medaglie iridate: due ori, tre argenti e due bronzi.

Nella gara femminile, la ceca Ester Ledecka ha vinto l'oro, battendo in finale la giapponese Tsubaki Miki. La polacca Aleksandra Krol ha ottenuto il bronzo.

Il programma dei Mondiali prosegue il 22 marzo con lo slalom e si conclude il 23 marzo con il parallelo a squadre.