Oggi è primavera: l'equinozio nel 2025 cade il 20 marzo

Oggi, 20 marzo 2025, alle 10:01 ora italiana, si verifica l'equinozio di primavera, segnando l'inizio ufficiale della stagione primaverile nell'emisfero settentrionale. In questo momento, la durata del giorno e della notte è pressoché uguale, con circa 12 ore di luce e 12 ore di buio. Questo fenomeno avviene perché i raggi del Sole colpiscono perpendicolarmente l'equatore terrestre, distribuendo uniformemente la luce solare tra l'emisfero nord e sud.

Contrariamente alla credenza popolare che l'equinozio di primavera cada sempre il 21 marzo, la data può variare tra il 19 e il 21 marzo. Questa variazione è dovuta alla natura frazionaria della durata dell'anno tropico, che è di circa 365,2422 giorni. Per compensare questa discrepanza, ogni quattro anni viene aggiunto un giorno al calendario (anno bisestile), causando lo spostamento delle date di equinozi e solstizi.

La parola "equinozio" deriva dal latino "aequa-nox", che significa "notte uguale", indicando l'uguaglianza tra la durata del giorno e della notte in questa data.Da oggi, per i prossimi sei mesi, l'emisfero settentrionale riceverà una maggiore quantità di luce solare, con giornate progressivamente più lunghe fino al solstizio d'estate, previsto per il 21 giugno 2025.

Durante la primavera 2025, sono attesi diversi fenomeni astronomici degni di nota. Il 29 marzo si verificherà un'eclissi parziale di Sole, visibile in gran parte d'Italia, con particolare intensità nelle regioni settentrionali. Il 13 aprile sarà la volta della "Luna Rosa", la prima luna piena della primavera. Inoltre, il 22 aprile si potrà assistere allo sciame meteorico delle Liridi, mentre il 6 maggio saranno visibili le Eta Aquaridi, originate dai detriti della cometa di Halley. Il 12 maggio ci sarà la "Luna dei Fiori", che coincide con il periodo di massima fioritura, e l'11 giugno la "Luna delle Fragole", che segna l'inizio della stagione di raccolta di questi frutti.

Infine, il cambio all'ora legale avverrà il 30 marzo 2025, quando gli orologi saranno spostati avanti di un'ora, garantendo serate con più luce fino al ritorno dell'ora solare in autunno.

