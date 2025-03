Intel accelera l’AI all’Edge grazie a un ecosistema aperto

Grazie ai nuovi software AI Edge Systems, Edge AI Suites and Open Edge Platform Intel consente ai partner di integrare senza soluzione di continuità l’AI nelle infrastrutture esistenti.

La notizia: Intel presenta le nuove offerte AI Edge Systems, Edge AI Suites e Open Edge Platform, che aiutano a semplificare e accelerare l'adozione dell'AI all'Edge in settori quali vendita al dettaglio, manifatturiero, smart city e media & entertainment, semplificando l'integrazione con le infrastrutture esistenti.

“I nostri clienti vogliono estendere l'uso dell'AI all’interno della loro infrastruttura e nei flussi di lavoro all'Edge già esistenti, rimanendo nei parametri di costo totale di proprietà e assicurandosi di raggiungere i loro obiettivi di consumi e prestazioni. Grazie a decenni di esperienza nelle tecnologie Edge, portiamo le nostre offerte AI e il nostro supporto a un livello superiore con Intel AI Edge Systems, Edge AI Suites e Open Edge Platform, accelerando la distribuzione di soluzioni pronte per l'AI nell'intero ecosistema”.

Dan Rodriguez, corporate vice president e general manager, Edge Computing Group di Intel

Perché è importante: L'Edge AI sta diventando un motore essenziale dell'innovazione aziendale. Gartner prevede che entro la fine del 2025, il 50% dei dati gestiti dall'azienda verrà elaborato al di fuori dei tradizionali data center o del cloud, in luoghi come punti vendita al dettaglio, stabilimenti di produzione e strutture ospedaliere e sanitarie. Entro il 2026, almeno la metà delle implementazioni di edge computing comporterà l’utilizzo del machine learning.

Con oltre 100.000 implementazioni edge realizzate con partner in contesti reali, molte delle quali già sfruttano l'intelligenza artificiale, Intel comprende le sfide associate all’utilizzo all’edge dell'intelligenza artificiale. Ogni settore ne ha di specifiche, con distinte esigenze di prestazioni e consumi energetici. Ciò che funziona per i provider cloud non è adatto alle aziende che operano all’edge, le quali devono mantenere piattaforme e software esistenti, integrando al contempo l'intelligenza artificiale in modo da ottenere il miglior costo totale di proprietà (TCO) ed efficienza energetica.

A differenza dei grandi data center che hanno infrastrutture AI dedicate, le distribuzioni AI all’edge devono integrarsi perfettamente nei sistemi IT preesistenti in ambienti con vincoli di spazio, esigenze di basso consumo energetico e attenzione ai costi.

Intel AI Edge Systems, insieme a Edge AI Suites e Open Edge Platform, affrontano queste sfide basandosi sulla pervasiva base tecnologica di Intel all'edge. Questi sforzi consentono all'ecosistema di portare l'AI edge sul mercato in modo più rapido ed efficiente.

L'approccio open edge consente a Intel di offrire costantemente le migliori prestazioni end-to-end e il TCO complessivo più vantaggioso in numerosi settori chiave. Ad esempio, in un caso d'uso di analisi video basata su AI all’edge, il solo parametro TOP (Tera Operations per Second) non è sufficiente per soddisfare le esigenze di prestazione di un’applicazione reale. Infatti, confrontando i processori Intel® Core™ Ultra con prodotti AI concorrenti che offrono maggiori TOP, Intel offre prestazioni fino a 2,3 volte superiori per quanto riguarda la pipeline end-to-end e fino a 5 volte migliori a parità di investimento monetario2.

In che modo un ecosistema aperto accelera l’AI: Sebbene oggi molte distribuzioni edge incorporino l'intelligenza artificiale sotto forma di machine learning e computer vision, gli AI Edge Systems, le Edge AI Suites e l'Open Edge Platform di Intel sono progettati per accelerare la distribuzione di applicazioni AI avanzate. Facendo affidamento su un solido ecosistema di partner di fiducia, Intel consente alle aziende di affrontare le specifiche sfide dei loro settori e di guidare l'innovazione nelle implementazioni AI all’edge.

Intel AI Edge Systems : accelera l'implementazione dell'AI all'edge. I costruttori, sia gli OEM sia gli ODM, hanno accesso a progetti standardizzati, benchmark e strumenti di verifica ottimizzati per casi d'uso dell’AI all’edge. Queste risorse consentono ai clienti e ai fornitori di soluzioni di configurare facilmente i sistemi per fornire le prestazioni richieste dalla vision AI o dalla generative AI. Grazie a diversi livelli di potenza, dimensioni e opzioni di prestazioni, queste soluzioni garantiscono un'integrazione ottimale tra hardware e software.

Edge AI Suites : sono software development kit (SDK) aperti e verticalizzati per settore, pensati per ISV, system integrator e solution builder. Queste suite semplificano la creazione di soluzioni AI personalizzate per diversi settori, fornendo applicazioni di riferimento curate, codice di esempio e benchmark per accelerare lo sviluppo delle applicazioni. Attualmente, Intel offre quattro suite, ottimizzate per retail, manifatturiero, smart city e media & entertainment.

Open Edge Platform: è una piattaforma modulare open source che semplifica lo sviluppo, l'implementazione e la gestione di applicazioni edge e AI su grande scala. Con una semplicità d’uso simile a quella del cloud, questa piattaforma consente agli ISV, ai solution builder e ai vendor di sistemi operativi di integrare in modo efficiente le componenti software e di trarre massimo vantaggio dalle prestazioni dei più recenti software di Intel. I partner possono facilmente implementare carichi di lavoro containerizzati su dispositivi edge remoti, senza la necessità di visite in loco, e gestire queste implementazioni con strumenti come Intel vPro/Intel Active Management Technology, consentendo collaborazione e innovazione nell'ecosistema software.

