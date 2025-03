Il Sogno di Roberto Benigni stasera su Rai 1: spettacolo in diretta e in Eurovisione

Roberto Benigni torna in prima serata con lo spettacolo inedito "Il Sogno", in onda stasera, mercoledì 19 marzo, alle 21:30 su Rai 1. L'evento sarà trasmesso in diretta anche in Eurovisione, su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay.

A dieci anni dal successo de "I Dieci Comandamenti", Benigni propone un nuovo show che esplora temi come l'Europa, il mondo, la nostra vita e le nostre aspirazioni. L'artista ha dichiarato: "Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono un grande sognatore."

Per garantire l'accessibilità, Rai Pubblica Utilità fornirà sottotitoli in diretta su Rai 1 e su RaiPlay dal giorno seguente. Inoltre, l'intero spettacolo sarà tradotto in Lingua dei Segni Italiana (LIS) su un canale dedicato di RaiPlay, con tre interpreti che si alterneranno nella traduzione. Sarà disponibile anche un commento descrittivo in diretta per persone cieche e ipovedenti, sia su Rai 1 che in streaming su RaiPlay.

"Il Sogno" rappresenta un viaggio tra emozioni e riflessioni, offrendo l'opportunità di esplorare la nostra vita e i desideri più profondi attraverso la poesia e la sensibilità unica di Roberto Benigni.

I testi dello spettacolo sono scritti da Benigni insieme a Michele Ballerin, con la collaborazione di Stefano Andreoli. Le musiche sono composte da Nicola Piovani, la scenografia è curata da Chiara Castelli e la regia è affidata a Stefano Vicario.

L'appuntamento è per stasera alle 21:30 su Rai 1, in Eurovisione, su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay.

