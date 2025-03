Meloni al Senato: competitività europea, relazioni con gli USA e sostegno all'Ucraina

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta al Senato in vista del Consiglio Europeo del 20-21 marzo. Ha sottolineato l'importanza di rafforzare la competitività europea, evidenziando come essa influisca sulla capacità dei giovani di trovare lavoro qualificato e sulla possibilità degli Stati di offrire servizi sociali adeguati. Meloni ha ribadito la necessità di una politica industriale che coniughi obiettivi ambientali e competitività, evitando eccessi ideologici.

Riguardo ai recenti dazi imposti dagli Stati Uniti su acciaio e alluminio europei, Meloni ha espresso la volontà di evitare una guerra commerciale, invitando a lavorare con pragmatismo per trovare un terreno d'intesa che scongiuri ritorsioni dannose per entrambe le economie.

La Presidente ha riaffermato il sostegno dell'Italia all'Ucraina, condannando l'aggressione russa. Ha accolto positivamente gli sforzi del Presidente Trump per un cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina, considerandolo un passo significativo verso una pace giusta e duratura. Meloni ha escluso l'invio di truppe italiane in Ucraina e ha espresso riserve sull'idea di una forza di sicurezza europea proposta da Regno Unito e Francia, ritenendola un'opzione complessa e rischiosa.

Infine, Meloni ha espresso preoccupazione per la ripresa dei combattimenti a Gaza, sottolineando l'importanza del rilascio di tutti gli ostaggi e di una cessazione permanente delle ostilità, insieme al ripristino dell'assistenza umanitaria nella Striscia.

