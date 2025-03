Storica prima volta: Sapir Berman dirige una partita internazionale come arbitra transgender

Sapir Berman, 30 anni, ha fatto la storia del calcio internazionale diventando la prima arbitra transgender a dirigere una partita ufficiale. Lunedì 17 marzo 2025, a Belfast, ha arbitrato l'incontro tra Irlanda del Nord e Montenegro, valido per le qualificazioni agli Europei femminili Under 17.

Prima di intraprendere la sua transizione nel 2021, Berman aveva già consolidato la sua carriera arbitrale nel campionato maschile israeliano, esordendo nella massima serie nel 2018. La sua decisione di vivere apertamente la propria identità di genere ha ricevuto ampio sostegno dalla Federazione calcistica israeliana e dalla comunità sportiva internazionale.

In una recente dichiarazione, Berman ha espresso il suo entusiasmo per questa opportunità: "È un grande onore, un grande orgoglio, ma soprattutto l'opportunità di continuare a fare ciò che amo, nel mondo che mi ha plasmata e dove sono cresciuta".

La sua presenza sul campo rappresenta un segnale significativo per l'inclusione e la diversità nel mondo dello sport, dimostrando che talento e impegno sono gli elementi fondamentali per il successo. Berman continuerà il suo percorso internazionale arbitrando la partita tra Kazakistan e Montenegro, in programma sabato 22 marzo.