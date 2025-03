Qualcomm collabora con Epic Games

Qualcomm collabora con Epic Games: in arrivo il supporto Windows on Snapdragon per Epic Anti-Cheat e Fortnite

Qualcomm Technologies, Inc. sta collaborando con Epic Games per aggiungere il supporto Windows on Snapdragon nei servizi anti-cheat di Epic Online Services, noti anche come Easy Anti-Cheat, e rendere Fortnite disponibile per i dispositivi Windows on Snapdragon entro la fine dell’anno, consentendo agli sviluppatori di rendere disponibili più giochi su un numero maggiore di dispositivi.

Negli ultimi anni, l’introduzione dei laptop con Windows 11 basati su architettura Arm ha trasformato il panorama dei PC, e i dispositivi con processori Qualcomm Snapdragon X Series rappresentano un segmento in rapida crescita nel mercato del gaming su PC. Tuttavia, la maggior parte dei giochi per PC oggi è compilata per l’architettura x64, che non è direttamente compatibile con Windows on Snapdragon. A causa del modo in cui i software anti-cheat interagiscono con le funzionalità x64, si è reso necessario un ulteriore sviluppo per garantire la compatibilità con questi dispositivi.

Centinaia di giochi multiplayer, incluso Fortnite, si affidano a Easy Anti-Cheat per contrastare hacking e cheating nei giochi multiplayer su PC. Oltre a rilasciare il supporto anti-cheat per Windows on Snapdragon su Fortnite, la funzionalità disponibile agli sviluppatori tramite un aggiornamento dell’SDK di Epic Online Services. Questo permetterà agli sviluppatori che utilizzano Easy Anti-Cheat di garantire la compatibilità con i propri giochi.

Testare il supporto anti-cheat per Windows on Snapdragon con Fortnite contribuirà a garantire un’implementazione fluida anche in altri giochi, offrendo ai giocatori la possibilità di godersi i loro titoli preferiti abilitati con Epic Online Services Anti-Cheat sui più recenti dispositivi Windows con tecnologia Snapdragon X Series.

Gli sviluppatori di giochi di tutto il mondo possono ora iniziare a utilizzare gratuitamente Epic Online Services nei loro titoli, indipendentemente dal motore di gioco scelto e dalla piattaforma di distribuzione per PC.

Ericsson, Qualcomm e Dronus sperimentano un drone 5G a onde millimetriche

Qualcomm - audio S3 Gen 2 migliorato

Qualcomm e ESL Gaming insieme per rivoluzionare gli eSports mobile