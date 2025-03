Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy Coppa Primavera

Riprendono anche quest’anno gli appuntamenti con il Seasonal Cricuit Italy di Mario Kart 8 Deluxe, il torneo online di corse su 2 e 4 ruote più colorato e amato di sempre. Una competizione accessibile a chiunque, senza esclusioni, che permetterà ai fan del videogioco record di vendite di Nintendo di vivere una domenica all’insegna di sfide al cardiopalma. Dalle ore 11:00 alle ore 23:00 del 23 marzo, infatti, sarà possibile partecipare alla Coppa Primavera scendendo in pista per testare le proprie abilità di piloti e provare a vincere uno dei tanti premi a tema Super Mario in palio.

Le iscrizioni sono aperte a tutti, anche a chi non è in possesso del Pass percorsi aggiuntivi: per l’occasione, infatti, tutti avranno la possibilità di sfrecciare sui circuiti inclusi esclusivamente in questo pacchetto di contenuti extra. Per partecipare alla gara, basterà utilizzare il codice torneo 1260-0473-6555 inserendolo nell'apposita sezione del menù di gioco, per maggiori informazioni e istruzioni è possibile consultare il sito ufficiale Nintendo.

La Coppa Primavera sarà l’ultima tappa dell’edizione corrente del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy, iniziato lo scorso luglio. Per poter occupare un posto sulla linea di partenza di questa corsa e non perdere l’ultima occasione di gareggiare, non sarà necessario aver partecipato agli appuntamenti precedenti.

Saranno i primi venticinque piloti classificati ad aggiudicarsi uno dei ricchissimi premi messi in palio in collaborazione con LEGO, Jakks Pacific, Epoch e Simba, o quelli forniti direttamente dal My Nintendo Store, oltre alle speciali ricompense celebrative del Seasonal Circuit dedicate a Mario Kart 8 Deluxe. I primi 25 in classifica, inoltre, otterranno 1000 punti oro, mentre a tutti i partecipanti alla competizione verranno attribuiti 50 punti platino che potranno essere usati per ottenere vari premi a tema Nintendo, anche in edizione limitata, dal sito web My Nintendo.

La Coppa Primavera del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy, prevista domenica 23 marzo dalle 11:00 alle 23:00, sarà l’occasione perfetta per iniziare al meglio un anno interamente dedicato a Mario, che proprio nel 2025 compirà 40 anni, e alle tantissime sorprese che seguiranno l’arrivo della nuova console di Nintendo.

Quest’ultima occasione per partecipare all’evento digitale di corse di Mario Kart 8 Deluxe sarà gratuito e aperto a tutti: pronti, partenza, via!

MARIO KART 8 DELUXE SEASONAL CIRCUIT ITALY

Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy riparte il 14 luglio

Al via la Coppa Inverno del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy