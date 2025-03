Tornado devastano gli Stati Uniti: almeno 34 morti

Un'ondata di tornado ha colpito gli Stati Uniti centrali e meridionali, causando almeno 34 vittime. Il Missouri è lo stato più colpito, con 12 morti attribuite a tornado, temporali e grandinate che hanno distrutto abitazioni e attività commerciali, lasciando intere comunità senza elettricità.

In Kansas, otto persone hanno perso la vita in una tempesta di polvere che ha provocato un tamponamento a catena coinvolgendo oltre 50 veicoli sull'Interstate 70 vicino alla contea di Sherman.In Texas, tre persone sono morte in incidenti stradali causati da tempeste di polvere nel Panhandle, inclusa una collisione che ha coinvolto circa 38 veicoli.

Il Mississippi ha registrato sei decessi e ingenti danni in diverse contee, con migliaia di residenti senza elettricità.In Arkansas, tre persone sono morte e numerose sono rimaste ferite, portando a una significativa risposta delle squadre di emergenza.

Oltre 40 tornado sono stati segnalati in otto stati, e si prevede che condizioni meteorologiche avverse colpiranno la costa orientale, in particolare le Caroline e la Virginia, con venti dannosi, tornado e forti piogge.Le autorità hanno esortato i residenti a rimanere vigili e preparati a eventuali avvisi di emergenza.

Il National Weather Service ha emesso un avviso di "alto rischio" per tornado in Mississippi e Alabama, indicando un'alta probabilità di tornado potenti. Un avviso di "Situazione Particolarmente Pericolosa" è in vigore fino alle 18:00 CT per vaste aree del Mississippi e del nord della Louisiana, interessando oltre 3 milioni di persone, comprese le città di Birmingham, Jackson, Tuscaloosa e Hattiesburg.

La tempesta ha causato danni significativi alle proprietà, interruzioni di corrente e ha sollevato preoccupazioni per incendi nelle pianure meridionali, portando a evacuazioni in alcune aree. Il National Weather Service ha emesso numerosi avvisi, sottolineando la necessità di adottare misure di sicurezza, come cercare rifugio in luoghi sicuri all'interno delle abitazioni. Le squadre di emergenza stanno lavorando incessantemente per valutare i danni e assistere le comunità colpite da questo devastante sistema di tempeste.

