Giovane di 24 anni ucciso a coltellate sul lungomare di San Benedetto del Tronto

Questa mattina, all'alba, un giovane di 24 anni di origini africane è stato mortalmente accoltellato all'addome sul lungomare nord di San Benedetto del Tronto. Nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari del 118, il giovane è deceduto sul posto.

Poco dopo, a Grottammare, un altro giovane è stato gravemente ferito in un episodio simile. Le autorità stanno indagando per stabilire un possibile collegamento tra i due accadimenti. Secondo fonti investigative, dopo l'omicidio del 24enne potrebbe essere scattata una sorta di "caccia all'uomo", culminata in ulteriori ferimenti da arma da taglio, alcuni dei quali lievi. Il ferito più grave è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.

Le forze dell'ordine hanno identificato diversi individui, tutti extracomunitari, operanti tra San Benedetto del Tronto, Grottammare e l'Abruzzo. Al momento, non sono stati emessi provvedimenti di fermo.

