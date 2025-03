Da noi... a ruota libera: gli ospiti del 16 marzo 2025

Oggi, domenica 16 marzo 2025, alle 17:20 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di "Da noi... a ruota libera", condotta da Francesca Fialdini. Il programma ospiterà Serena Rossi, che dal 22 marzo sarà in tour con il suo primo spettacolo teatrale "SereNata a Napoli", ideato da lei stessa come omaggio alla sua terra e alla sua gente.

Inoltre, saranno presenti Riccardo Scamarcio e Maria Chiara Giannetta, protagonisti del film "Muori di lei", un noir sentimentale ambientato durante il lockdown, diretto da Stefano Sardo e in uscita nelle sale il 20 marzo. La giornalista e conduttrice Ilaria D'Amico interverrà in qualità di testimonial di Oxfam, organizzazione che lotta contro le disuguaglianze per porre fine alla povertà e all'ingiustizia.

Infine, Margot Sikabonyi, nota per il ruolo di Maria Martini nella serie "Un medico in famiglia" e autrice di due libri, sarà tra gli ospiti della puntata.

