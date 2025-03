Raid aerei statunitensi in Yemen: 31 civili uccisi e 101 feriti

Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi aerei su larga scala nello Yemen, prendendo di mira il gruppo ribelle Houthi sostenuto dall'Iran. L'operazione, ordinata dal presidente Donald Trump, ha colpito installazioni militari degli Houthi, inclusi radar, difese aeree e sistemi missilistici e di droni, con l'obiettivo dichiarato di ripristinare la sicurezza nel Mar Rosso, compromessa da mesi a causa degli attacchi degli Houthi a navi mercantili e militari.

Secondo il ministero della Sanità controllato dagli Houthi, almeno 31 civili, tra cui donne e bambini, sono stati uccisi e altri 101 sono rimasti feriti durante gli attacchi aerei nella capitale Sana'a e nella provincia di Saada. Il portavoce del ministero, Anis al Asbahi, ha descritto l'evento come un "crimine di guerra" in un post su X (precedentemente noto come Twitter).

Il presidente Trump ha confermato di aver autorizzato l'operazione, definendola un'azione "decisa e potente" per proteggere gli interessi americani e garantire la libertà di navigazione nelle acque internazionali. Ha inoltre avvertito l'Iran di cessare il suo supporto agli Houthi, affermando che gli Stati Uniti prenderanno misure severe se le minacce continueranno.

I ribelli Houthi hanno promesso ritorsioni contro gli Stati Uniti, dichiarando che le loro forze armate sono pronte ad affrontare l'escalation. Un portavoce del gruppo ha affermato che "l'aggressione non passerà senza una risposta" e che sono pronti a intensificare le operazioni fino al raggiungimento della vittoria.

Attacchi aerei degli Stati Uniti in Yemen: Bombardieri B-2 contro gli Houthi - Le forze armate americane hanno eseguito una serie di attacchi aerei mirati contro i ribelli Houthi in Yemen, utilizzando per la prima volta i bombardieri strategici B-2. Questi raid, annunciati dal Segretario alla Difesa Lloyd Austin, hanno colpito siti di stoccaggio di armi controllati dai miliziani sciiti nelle zone dello Yemen.

Israele attacca anche lo Yemen - ucciso leader di Hamas in Libano - Non si fermano i raid di Israele. Nel mirino dell'Idf, dopo il Libano, anche lo Yemen dove, secondo il ministero della Sanità controllato dagli Houthi, ci sono stati 4 morti e 33 feriti nella città di Hodeidah. Una fonte della sicurezza citata dall'emittente al-Hadath ha chiarito che Israele ha preso di mira una centrale elettrica della città in risposta agli attacchi missilistici degli houthi.

Missile da Yemen colpisce centro di Israele - allarme droni al confine con Libano - A riferirlo è l'esercito israeliano, che inizialmente ha parlato di un lancio da est che avrebbe colpito un'area aperta senza provocare feriti. Attualità - Missile balistico lanciato dallo Yemen contro Israele questa mattina, con sirene scattate in tutto il centro del Paese.