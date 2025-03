L'Eredità celebra l'amore: sei coppie VIP in gara per beneficenza

Questa sera, sabato 15 marzo, alle 21:30 su Rai 1, andrà in onda uno speciale del celebre game show "L'Eredità" intitolato "Viva l'Amore". Condotto da Marco Liorni e prodotto in collaborazione con Banijay Italia, il programma sarà dedicato all'amore in tutte le sue forme.

Sei coppie note, legate da rapporti artistici o sentimentali, si sfideranno per conquistare il montepremi finale, che sarà interamente devoluto in beneficenza alla Fondazione Futuro Ets. Le coppie in gara sono:

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli

Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Rossella Erra e Attilio Russo

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli

Daniela Ferolla ed Eleonora Daniele

La competizione prevede una serie di prove emozionanti che culmineranno con il "Triello", da cui emergerà la coppia vincitrice pronta ad affrontare l'iconica "Ghigliottina", il momento più atteso del programma. Ad affiancare il conduttore saranno le amate "Professoresse" Greta Zuccarello e Linda Pani.

La serata sarà arricchita da musica, ospiti a sorpresa e momenti inaspettati. Tra questi, una speciale "Scossa" con Edoardo Leo e Pilar Fogliati, protagonisti al botteghino con il film "Follemente", per garantire una serata all'insegna dello spettacolo e del divertimento.

