MotoGP: Marc Márquez conquista la pole in Argentina, Bagnaia quarto

Marc Márquez ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Argentina, stabilendo un nuovo record sul circuito di Termas de Río Hondo con un tempo di 1:36.917.Il pilota della Ducati ufficiale ha preceduto il fratello Álex Márquez, secondo con la Ducati del team Gresini, e Johann Zarco su Honda, che completa la prima fila.

Francesco "Pecco" Bagnaia, campione in carica, partirà dalla quarta posizione con l'altra Ducati ufficiale, seguito da Pedro Acosta su KTM e Fabio Di Giannantonio del team Gresini. La terza fila vede Fabio Quartararo su Yamaha, Franco Morbidelli del team Pramac e Marco Bezzecchi su Aprilia. Joan Mir su Honda chiude la top ten.

La gara sprint si terrà oggi alle 19:00 ora locale, mentre la gara principale è in programma domani alla stessa ora.

Griglia di partenza del GP di Argentina

Marc Márquez (Ducati) Álex Márquez (Gresini Ducati) Johann Zarco (Honda) Francesco Bagnaia (Ducati) Pedro Acosta (KTM) Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati) Fabio Quartararo (Yamaha) Franco Morbidelli (Pramac Ducati) Marco Bezzecchi (Aprilia) Joan Mir (Honda)

Marc Márquez ha commentato: "Abbiamo fatto un bello step rispetto alle libere di ieri, abbiamo capito la strada soprattutto per il passo gara. Abbiamo fatto una bella qualifica e mi sono trovato bene senza avere scie davanti. Il passo di Álex, Pecco e Johann è molto buono quindi sarà difficile allungare nella classifica del Mondiale."

MotoGp d'Argentina 2025: orari e dove vedere la in diretta - Oggi, sabato 15 marzo 2025, si terrà la seconda gara Sprint della stagione MotoGP sul circuito di Termas de Río Hondo, in Argentina. La Sprint Race è programmata per le ore 19:00 italiane. Le qualifiche della MotoGP si svolgeranno dalle 14:50 alle 15:30.

