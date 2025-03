Sony - nuovo display LED RGB ad alta densità

Sony sviluppa un display di ultima generazione con tecnologia proprietaria di elaborazione del segnale per il controllo individuale dei LED RGB ad alta densità

Migliora la visione dei film per un’esperienza cinematografica a casa, grazie a una gamma cromatica più ampia e a una maggiore luminosità, che permettono una riproduzione dei colori più ricca e sfumature più delicate su tutta la gamma di luminosità

Sony ha annunciato oggi di aver sviluppato un innovativo display che integra una tecnologia di retroilluminazione a LED RGB ad alta densità con controllo indipendente dei tre colori primari, ossia R (rosso), G (verde) e B (blu). Ideale per schermi di grandi dimensioni, il pannello consente a ciascun colore primario di emettere luce in modo autonomo, garantendo elevata purezza cromatica e riproduzione di immagini con un’ampia gamma di vibranti colori. Il sistema si avvale, inoltre, dell’avanzata tecnologia di controllo della retroilluminazione firmata Sony.

Studiata per sfruttare al massimo le caratteristiche del pannello, questa tecnologia consente una resa fedele delle sfumature più delicate e delle gradazioni luminose sull’intera superficie dello schermo, anche nei formati più grandi. Nei contenuti cinematografici, la capacità di trasmettere emozioni attraverso le sfumature dei colori, la profondità dei neri e la gradazione della luce è essenziale per esprimere al meglio l’intento creativo. Il nuovo sistema esalta tutte queste caratteristiche per offrire una qualità d’immagine in grado di riflettere fedelmente la visione dei creatori di contenuti, risultando ideale sia per la produzione cinematografica che per la fruizione domestica.

Sempre al fianco dei professionisti del settore, Sony è da anni impegnata nello sviluppo di monitor destinati al colour grading in post-produzione e di TV BRAVIA utilizzati come display di riferimento. Il nuovo display nasce dall’esperienza maturata in questi ambiti e dall’elevata competenza tecnologica dell’azienda. La produzione in serie è prevista per il 2025, con l’obiettivo di estendere la tecnologia anche ai televisori consumer e ai display destinati alla creazione di contenuti.

Caratteristiche principali del nuovo display

Sony ha introdotto il primo televisore LCD al mondo con retroilluminazione full-array a LED RGB nel 2004. Da allora, ha continuato a perfezionare la precisione del controllo della retroilluminazione, approfondendo la conoscenza delle proprietà dei LED. Nel nuovo display, l’esclusiva tecnologia di controllo della retroilluminazione di Sony contribuisce a massimizzare le prestazioni del pannello.

1. Ampia gamma cromatica grazie alla tecnologia LED RGB a controllo indipendente

L’emissione luminosa separata per ciascun colore primario garantisce un’elevata purezza cromatica, coprendo oltre il 99% dello spazio colore DCI-P3 e circa il 90% dello standard ITU-R BT.20202.

2. Qualità d’immagine superiore con tecnologia di controllo della retroilluminazione di nuova concezione

Ampliamento del volume colore per una resa più naturale delle immagini

Abbinando i LED RGB a controllo indipendente alla propria esclusiva tecnologia di controllo della retroilluminazione, Sony ha ottimizzato le prestazioni della gamma cromatica sull’intera superficie dello schermo, assicurando sfumature delicate e dettagliate anche su display di grandi dimensioni.

Il sistema è inoltre dotato di una funzione che regola dinamicamente la potenza assegnata a ciascun canale RGB in base alla scena riprodotta. A differenza dei televisori ad alta luminosità tradizionali, che concentrano la luce sugli elementi luminosi (come le stelle o la luna nelle scene notturne), l’approccio di Sony modula la luminanza in armonia con la gradazione cromatica. In questo modo, anche le scene con tonalità omogenee, come un cielo azzurro intenso o il rosso acceso del fogliame autunnale, vengono riprodotte con dettagli estremamente vividi e brillanti.

Non solo: il sistema è in grado di raggiungere una luminosità di picco superiore a 4000 cd/m², valore già presente nei monitor professionali di Sony, il che si traduce nel più elevato volume colore nella storia dei dispositivi di visualizzazione dell’azienda.

Ampia gamma dinamica e rappresentazione precisa delle gradazioni ?

Il sistema elabora il segnale con estrema precisione e rapidità, all’elevato bitrate di 96 bit. Questo consente non solo di gestire contemporaneamente neri profondi e bianchi intensi, ma anche di riprodurre le variazioni di luminosità nelle scene che presentano molteplici colori intermedi. Restituendo in maniera precisa i colori con luminosità e saturazione moderate, il nuovo sistema supera i limiti degli attuali pannelli OLED. L’elaborazione del segnale ad alto bitrate permette inoltre di ottenere un angolo di visione ampio attraverso il controllo preciso delle gradazioni, riducendo al minimo le variazioni di colore e di luminosità che si verificano quando si osserva lateralmente uno schermo di grandi dimensioni.

Fedeltà cromatica grazie a un processore di controllo dedicato

La regolazione individuale della luminosità dei LED RGB ad alta densità consente di riprodurre in maniera vivida le aree luminose di un’immagine senza il fenomeno del “white clipping” e di restituire con precisione le sfumature nelle parti scure, senza effetto “black crushing”. Il nuovo display, inoltre, ha una potenza di elaborazione circa doppia rispetto ai tradizionali sistemi di local dimming e integra una tecnologia avanzata di correzione dei pixel che consente di riprodurre anche le più sottili variazioni cromatiche senza alterazioni del colore.

Sony sta lavorando allo sviluppo dei processori di controllo in collaborazione con MediaTek Inc., partner strategico di lunga data con una consolidata esperienza nella produzione di SoC (Pentonic) per smart TV. Parallelamente, è impegnata nello sviluppo del circuito di azionamento dei LED e dei LED stessi in collaborazione con, rispettivamente, ROHM Co., Ltd. e Sanan Optoelectronics Co., Ltd., partner che condividono la visione di Sony sul fronte dei display di ultima generazione.

Sony intende continuare a esplorare nuove possibilità di espressione visiva attraverso tecnologie all’avanguardia, costruendo il futuro dell’intrattenimento al fianco dei creatori di contenuti.

