Femminicidi in Italia: 113 donne uccise nel 2024, 61 per mano del partner

Nel 2024, in Italia, sono state uccise 113 donne, di cui 99 in ambito familiare o affettivo. Tra queste, 61 hanno perso la vita per mano del partner o dell'ex partner. Questo è quanto emerge dal report "8 Marzo – Giornata internazionale della donna" elaborato dal Servizio Analisi Criminale, che analizza la violenza di genere e le relative azioni di contrasto basandosi sui dati delle Forze di polizia.

Per la prima volta negli ultimi anni, si è registrata una flessione negli omicidi con vittime donne: nel 2024, il numero è stato il più basso degli ultimi anni, con un decremento del 6% rispetto al 2023, quando erano state uccise 120 donne. Le vittime femminili rappresentano il 35% del totale degli omicidi sia nel 2023 che nel 2024. Nel biennio, l’incidenza delle vittime maggiorenni supera il 95%; nel 2024, l'80% delle vittime erano italiane, rispetto all'86% nel 2023.

In ambito familiare o affettivo, gli omicidi con vittime donne mostrano un progressivo decremento a partire dal 2021, raggiungendo il dato più basso nel 2023 e registrando un leggero incremento del 3% nel 2024. In questo contesto, le vittime femminili costituiscono il 65% del totale sia nel 2023 che nel 2024. Nell’ultimo anno, il 95% delle vittime donne erano maggiorenni e l'82% erano italiane.

Analizzando gli omicidi commessi da partner o ex partner, si nota che, fino al 2023, il numero totale degli eventi e quello delle relative vittime femminili seguivano un trend simile. Nel 2024, invece, mentre il numero totale degli omicidi commessi da partner o ex partner è aumentato, quello delle vittime donne è diminuito del 5%, passando da 64 nel 2023 a 61 nel 2024. Le vittime femminili rappresentano l'86% degli omicidi commessi da partner o ex partner nel 2024, rispetto al 91% nel 2023. Di queste, il 98% erano maggiorenni e il 74% di nazionalità italiana.

Considerando gli omicidi in ambito familiare o affettivo, le donne sono vittime principalmente di partner o ex partner (67% nel 2023 e 62% nel 2024), mentre gli uomini sono uccisi prevalentemente da altri parenti o conoscenti (48% nel 2023 e 44% nel 2024). Nel 2023, il 40% degli omicidi con vittime maschili è stato commesso da genitori o figli (37% nel 2024), mentre per le vittime femminili l'incidenza è stata del 23% nel 2023 e del 28% nel 2024.

Per quanto riguarda il modus operandi, negli omicidi volontari di donne avvenuti nel 2024 in ambito familiare o affettivo, l’uso di armi improprie o armi bianche è stato preminente, con 32 casi, seguito dall'uso di armi da fuoco (30 casi). Le modalità di asfissia, soffocamento e strangolamento sono state utilizzate in 23 omicidi, le aggressioni in 12 casi e l’avvelenamento in 2 casi.

