Mosca respinge le accuse di Mattarella sulle minacce nucleari

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito "menzogne e falsità" le affermazioni del Presidente italiano Sergio Mattarella, secondo cui la Russia minaccerebbe l'Europa con armi nucleari.

Questo segna il terzo attacco di Zakharova nei confronti di Mattarella. Il primo risale al 14 febbraio, quando la portavoce criticò le dichiarazioni del Presidente italiano che paragonavano la Russia alla Germania nazista, definendole "offensive" e ricordando il presunto sostegno dell'Italia al regime "neonazista" in Ucraina.

Zakharova dichiarò che tali affermazioni non sarebbero rimaste senza conseguenze. In seguito a queste tensioni, il gruppo di hacker filorusso NoName57 ha attaccato siti web governativi italiani, tra cui quelli dei ministeri della Difesa, dell'Interno e dei Trasporti, in risposta alle parole di Mattarella.

Il governo italiano, attraverso la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha espresso piena solidarietà a Mattarella, sottolineando che gli insulti rivolti al Capo dello Stato offendono l'intera nazione.

Trump attende la risposta della Russia sulla tregua; Putin visita le truppe nel Kursk - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attende la risposta della Russia riguardo alla proposta di una tregua di 30 giorni, già accettata dall'Ucraina. Nel frattempo, il presidente russo Vladimir Putin ha visitato la regione di Kursk, dove le forze russe stanno conducendo operazioni militari per riprendere il controllo del territorio occupato dalle truppe ucraine dall'agosto 2024.

La Russia espelle due diplomatici britannici accusati di spionaggio - Il Servizio Federale di Sicurezza russo (FSB) ha annunciato l'espulsione di due diplomatici britannici accusati di attività di spionaggio e sovversive che minacciano la sicurezza nazionale. I due individui coinvolti sono Alkesh Odedra, secondo segretario dell'ambasciata britannica a Mosca, e Michael Skinner, marito di Tabasum Rashid, primo segretario del Dipartimento Politico della stessa ambasciata.

Tritacarne alle madri dei soldati russi caduti: polemica in Russia per il regalo choc - Funzionari del partito Russia Unita hanno donato tritacarne alle madri dei soldati russi caduti in Ucraina in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Le immagini diffuse mostrano i funzionari sorridenti mentre consegnano i doni, accompagnati da fiori, alle madri dei militari.