Marciniak dopo il rigore annullato di Álvarez: precedenti e accuse di favoritismo verso il Real Madrid

L'arbitro polacco Szymon Marciniak è al centro delle polemiche dopo il derby di Champions League tra Atlético Madrid e Real Madrid, conclusosi ai calci di rigore. L'episodio chiave è stato il rigore annullato a Julián Álvarez, che ha sollevato accuse di favoritismo verso i Blancos.

La partita è iniziata con un gol lampo dell'Atlético Madrid: Conor Gallagher ha segnato dopo appena 28 secondi, portando i Colchoneros in vantaggio. Nonostante il dominio territoriale dell'Atlético, il risultato è rimasto sull'1-0 fino ai tempi supplementari. Durante l'extra time, il Real Madrid ha avuto l'opportunità di pareggiare con un rigore, ma Vinícius Júnior ha fallito il tiro, mantenendo in vita le speranze dell'Atlético.

Nella lotteria dei rigori, l'Atlético ha visto Álvarez e Marcos Llorente sbagliare i propri tiri, mentre per il Real Madrid solo Lucas Vázquez ha fallito. Il rigore decisivo è stato realizzato da Antonio Rüdiger, garantendo al Real Madrid la qualificazione ai quarti di finale, dove affronterà l'Arsenal.

Durante la sequenza dei rigori, Julián Álvarez ha segnato il suo tiro, ma è scivolato al momento dell'esecuzione, causando un doppio tocco involontario del pallone. Secondo il regolamento IFAB, un giocatore non può toccare il pallone due volte durante l'esecuzione di un rigore; in caso contrario, il gol viene annullato e viene assegnato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.Dopo una revisione del VAR, l'arbitro Marciniak ha invalidato il gol di Álvarez, suscitando proteste da parte dell'Atlético Madrid.

I tifosi dell'Atlético Madrid hanno accusato Marciniak di favoritismo verso il Real Madrid, richiamando alla memoria episodi precedenti. Durante la semifinale di ritorno di Champions League dell'8 maggio 2024 tra Bayern Monaco e Real Madrid, sul punteggio di 2-1 per gli spagnoli, al 103' Marciniak annullò un gol del pareggio di Matthijs de Ligt per un dubbio fuorigioco di Noussair Mazraoui, senza attendere la fine dell'azione per una possibile revisione del VAR. Inoltre, pochi giorni dopo, emerse un video in cui Marciniak appariva nello spogliatoio con un borsello del Real Madrid sulla scrivania, alimentando ulteriormente le polemiche.

Un altro episodio controverso risale alla finale del Mondiale 2022 in Qatar tra Francia e Argentina. In quell'occasione, Lionel Messi segnò un rigore con un doppio tocco involontario, simile a quello di Álvarez, ma il gol venne convalidato senza intervento del VAR.

L'allenatore dell'Atlético Madrid, Diego Simeone, ha espresso la sua frustrazione per la decisione di annullare il rigore di Álvarez, affermando di non aver mai visto il VAR intervenire per rivedere un rigore durante una sequenza di tiri dal dischetto. Ha inoltre sottolineato che nessuno nello stadio sembrava aver notato il presunto doppio tocco.

Dalla panchina del Real Madrid, Rodrygo Goes ha dichiarato di aver notato il doppio tocco di Álvarez e di aver iniziato a pressare l'arbitro affinché rivedesse l'azione.

Questo episodio ha riacceso il dibattito sull'uniformità delle decisioni arbitrali e sull'utilizzo del VAR in situazioni cruciali, soprattutto quando coinvolgono squadre di alto profilo come il Real Madrid.

