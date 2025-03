Napoli, lite familiare per uno struccante: 20enne accoltella la sorella maggiore

A Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, una discussione tra due sorelle è sfociata in violenza. Le giovani, rispettivamente di 20 e 24 anni, hanno iniziato a litigare perché la maggiore avrebbe utilizzato lo struccante della minore senza permesso. La situazione è degenerata quando la 20enne ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito la sorella maggiore con sei fendenti all'addome. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno sequestrato l'arma ancora sporca di sangue. La vittima è stata trasportata all'ospedale di Nola, dove è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. La 20enne è stata arrestata con l'accusa di lesioni personali aggravate ed è attualmente detenuta in attesa delle decisioni dell'Autorità giudiziaria.

