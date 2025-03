Oclean celebra la Giornata Mondiale della Salute Orale con offerte esclusive

Oclean, leader nelle soluzioni smart per la cura orale, annuncia offerte esclusive in occasione della Giornata Mondiale della Salute Orale. Dal 12 al 23 marzo 2025, i clienti potranno approfittare di sconti speciali su una selezione di prodotti di alta qualità per migliorare la loro routine di igiene dentale.

La routine ideale per un sorriso perfetto in 6 step

Oclean consiglia un programma in sei passaggi per ottenere un'igiene orale ottimale, supportato da prodotti innovativi:

Pulizia della lingua – Rimuove il rivestimento notturno e i composti solforati responsabili dell'alito cattivo.

Prodotto consigliato: Idropulsore W10 (€79,90)

Uso del filo interdentale – Elimina i residui di cibo tra i denti per una pulizia completa.

Prodotto consigliato: Twin-Line Dental Floss Picks (€5,99)

Pulizia interdentale con idropulsore – Per una detersione profonda e delicata.

Prodotto consigliato: AirPump A10 Water Flosser (€69,90)

Spazzolamento due volte al giorno con uno spazzolino smart Oclean – Almeno due minuti per una pulizia efficace.

Prodotto consigliato: X Pro Elite Premium Bundle

Uso del collutorio – Rinfresca l'alito e combatte i batteri senza necessità di risciacquo.

Sanitizzazione dello spazzolino – Elimina l'accumulo di batteri sulla testina con uno sterilizzatore UVC.

Prodotto consigliato: Sanificatore UVC S1 (€34,90)

Offerte esclusive per la Giornata Mondiale della Salute Orale

Per festeggiare questa occasione, Oclean offre promozioni imperdibili su tutta la gamma di prodotti:

Ordini superiori a €50 - Spedizione gratuita

Ordini superiori a €99 - 15% di sconto

Ordini superiori a €139 - 25% di sconto

Ordini superiori a €199 - 30% di sconto

Come approfittare delle offerte

I clienti possono usufruire degli sconti visitando la pagina ufficiale delle vendite per la Giornata Mondiale della Salute Orale di Oclean, disponibile dal 12 al 23 marzo 2025. Per rimanere aggiornati sulle ultime innovazioni e promozioni, segui Oclean sui social media o visita il sito ufficiale: europe.oclean.com.

