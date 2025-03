Tony Effe condivide il selfie di Brunori Sas e Beppe Vessicchio: la sorprendente somiglianza

Il rapper romano Tony Effe ha condiviso su Instagram una foto inviatagli privatamente dal cantautore calabrese Brunori Sas. Nell'immagine, scattata alla stazione Centrale di Milano, Brunori posa accanto al celebre direttore d'orchestra Beppe Vessicchio, evidenziando una notevole somiglianza tra i due.

Questo episodio segue un divertente aneddoto raccontato da Tony Effe durante la sua partecipazione al programma "Stasera c'è Cattelan" su Rai2. Il rapper ha confessato di aver inizialmente scambiato Brunori Sas per Beppe Vessicchio durante le prove del primo giorno al Festival di Sanremo 2025, ammettendo la sua scarsa conoscenza di artisti al di fuori del mondo rap.

La simpatica interazione tra i due artisti è proseguita quando Brunori Sas ha incontrato casualmente Vessicchio e ha colto l'occasione per scattare un selfie insieme. Ha poi inviato la foto a Tony Effe, che l'ha condivisa nelle sue Instagram stories con il brano "L'albero delle noci" di Brunori come sottofondo musicale. Brunori ha commentato ironicamente lo scatto scrivendo: "Effettivamente non avevi tutti i torti".

Questo scambio ha divertito i fan, mettendo in luce l'inaspettata somiglianza tra il cantautore e il direttore d'orchestra, e rafforzando l'idea che la musica possa unire artisti di generi diversi in momenti di leggerezza e ironia.

