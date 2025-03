EA SPORTS FC: Vanity Kit Musicali Mondiali

EA SPORTS FC dà il benvenuto a ventidue nuovi vanity kit per FC 25, disegnati in collaborazione con otto artisti musicali, presenti nella pluripremiata colonna sonora del gioco. Tra gli artisti figurano Justice, RÜFÜS DU SOL, Good Neighbours, ALOK e molti altri ancora. Anche la superstar colombiana J Balvin, la cui canzone “Gaga” è presente nella soundtrack di FC 25, ha collaborato alla creazione di quattro vanity kit che sono stati prodotti esclusivamente per i bambini della sua città natale, Medellin, e che sono disponibili in-game a partire da oggi 11 marzo.

Ogni kit rispecchia fedelmente lo stile unico e il sound distintivo del relativo artista. Il duo britannico Good Neighbours ha tratto ispirazione per il design dalla propria musica, nota per le sue melodie positive e una fusione di influenze emozionali.

“Siamo cresciuti giocando con i giochi EA SPORTS, quindi far parte di EA SPORTS FC 25 e creare il nostro kit è surreale”, hanno dichiarato i Good Neighbours. “Musica e calcio sono sempre andati a braccetto e avere la possibilità di portare il nostro stile nel gioco è qualcosa di veramente speciale. Non vediamo l'ora che i giocatori lo provino!”.

Un artista di musica dance e il produttore ALOK hanno creato la loro collezione di vanity kit in collaborazione con The Future Is Ancestral, un movimento che mira a celebrare la cultura musicale delle popolazioni indigene, fungendo da ponte verso l'espressione della natura e svolgendo un ruolo cruciale nella conservazione delle lingue indigene.

L'artista portoricana nominata ai Grammy, Young Miko, ha progettato tre kit unici per l'FC 25. I kit si ispirano alla sua icona, Young Miko, e sono stati realizzati con un'unica tecnica. I kit si ispirano al suo iconico XOXO International Tour e sono disponibili nei colori nero, rosa e azzurro. Anche il duo elettronico francese Justice, vincitore di un Grammy Award, ha creato tre kit per celebrare l’inclusione nella colonna sonora di FC 25, utilizzando l’iconico logo Cross sulla parte anteriore di ogni kit. I Justice hanno dichiarato: “È un onore far parte di questa soundtrack e vedere il nostro kit in-game”.

EA SPORTS FC 25 FESTEGGIA I 16 ANNI DI FOOTBALL ULTIMATE TEAM - Il compleanno di Football Ultimate Team porta con sé oggetti e potenziamenti per giocatori a 5 stelle, una selezione di Icone appartenenti alla sezione fantasy e il debutto di nuovi Eroi in onore della ricorrenza dedicata a FUT.Iniziano oggi le due settimane di festeggiamenti per il compleanno di Football Ultimate Team (FUT) in EA SPORTS FC 25, con l'introduzione di potenziamenti a 5 Stelle per le Skill Moves ed il Piede Debole, una selezione di Icone preferite dai fan negli anni precedenti appartenenti alla sezione fantasy e il debutto degli Eroi in versione FUT Birthday.

EA SPORTS FC - ricerca globale dei SuperFan del calcio - EA SPORTS FC LANCIA UNA RICERCA A LIVELLO GLOBALE PER I SUPERFAN DEL CALCIOScoprite i primi quattro SuperFan che saranno presenti in FC 25Per la prima volta nella storia del franchise, EA SPORTS FC celebra gli incredibili "SuperFans" del calcio di tutto il mondo introducendoli in FC25.

EA SPORTS FC 25 SHOWCASE - Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla Serie A Enilive nell'ultimo aggiornamento di EA SPORTS FC 25 SHOWCASE: il campionato maschile italiano più importante si unisce a una selezione dei più grandi club del mondo in Kick-Off fino al 12 marzo.