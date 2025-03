Aloft - animaletti collezionabili nel primo Major Update

Aloft, l'accogliente gioco di sopravvivenza sandbox cooperativo ambientato in un mondo di isole fluttuanti, dà il benvenuto a tante novità nei suoi cieli sconfinati con il primo major update dell'Early Access, chiamato Critters & Wonders. L'aggiornamento presenta una serie di simpatiche creature da trovare e collezionare, oltre a nuove isole speciali tutte da scoprire.Pubblicato da Funcom e sviluppato da Astrolabe Interactive Inc., Aloft è stato lanciato a gennaio su Steam con recensioni molto positive e continuerà a espandersi durante il periodo di Accesso Anticipato. Date un'occhiata alla vetrina degli aggiornamenti per avere un'anteprima delle simpatiche creaturine e su molto altro ancora.

L'aggiornamento Critters & Wonders aggiunge un'intera gamma di creature collezionabili che possono essere trovate in tutti i cieli di Aloft. Api, farfalle, pipistrelli, rane, lucertole e molto altro ancora, con ogni specie disponibile in una varietà di colori e rarità. Catturateli con la rete o attirateli con il mangime per portarli nel vostro viaggio tra le nuvole. Scatenate i vostri simpatici compagni nei luoghi in cui l'ecosistema ha bisogno di una spinta per ripristinare l'equilibrio. Possono anche essere collocati in fantastici vivarium sulla vostra astronave base.I giocatori possono ora incontrare nuove isole galleggianti in-game, chiamate Wonder Islands. Queste isole sono permanenti nel mondo di gioco e offrono sempre una ricompensa o una scoperta unica. L'aggiornamento Critters & Wonders aggiunge le prime Wolder Islands, mentre altre sono previste per il futuro.La comunità e la creatività sono una delle chiavi di volta di Aloft, quindi, in risposta al feedback della community, l'aggiornamento aggiunge anche l'opzione per rendere l'isola che avete scelto come vostra base una Casa condivisa, permettendo a chiunque di collaborare con voi e costruire lì senza restrizioni.

Aloft – Early Access Launch Trailer - Solcate i cieli e trasformate le isole galleggianti nelle vostre astronavi personali in co-op fino a 8 giocatoriFuncom e Astrolabe Interactive Inc. sono entusiasti di annunciare che Aloft è entrato in Early Access. Il gioco di sopravvivenza sandbox, al prezzo di 24,99€, consente di ripristinare gli ecosistemi di un mondo in frantumi, da soli o in gruppi di massimo 8 persone, sfruttando il vento ed esplorando i cieli con le proprie astronavi personali, costruite su intere isole galleggianti.

Aloft entrerà in Early Access il 15 gennaio - Aloft, gioco co-op sandbox survival ambientato in un mondo di isole fluttuanti, entrerà in Early Access il 15 gennaio 2025. Come una delle demo più giocate durante la Steam Next Fest di giugno, e grazie alle oltre 300.000 aggiunte in wishlist, Aloft è pronto a librarsi in volo.