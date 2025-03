Dazi USA su acciaio e alluminio: la risposta dell'Unione Europea

Gli Stati Uniti hanno implementato dazi del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio, colpendo anche i prodotti provenienti dall'Unione Europea. Questa misura, annunciata dal presidente Donald Trump, mira a sostenere le industrie siderurgiche e metallurgiche statunitensi, ma ha suscitato preoccupazioni a livello internazionale.

La Commissione Europea ha dichiarato l'intenzione di adottare contromisure "forti ma proporzionate" per proteggere le imprese, i lavoratori e i consumatori europei dagli effetti di queste restrizioni commerciali. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha espresso "profondo rammarico" per la decisione degli Stati Uniti, sottolineando che l'UE agirà per salvaguardare i propri interessi economici.

Le misure di riequilibrio previste dall'UE includono l'imposizione di dazi su una serie di prodotti americani, tra cui bourbon, motociclette come le Harley-Davidson e imbarcazioni. Questi dazi entreranno in vigore il 1° aprile 2025, al termine della sospensione delle precedenti misure adottate nel 2018 e nel 2020. L'obiettivo è quello di bilanciare l'impatto economico derivante dalle tariffe statunitensi su acciaio e alluminio europei.

Oltre ai settori menzionati, le contromisure dell'UE potrebbero estendersi a ulteriori prodotti industriali e agricoli, tra cui tessuti, pelletteria, elettrodomestici, materie plastiche, prodotti in legno, pollame, manzo, frutti di mare, noci, uova, latticini, zucchero e verdure. Queste misure aggiuntive sono previste per entrare in vigore entro metà aprile 2025.

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea sollevano preoccupazioni riguardo a una possibile escalation che potrebbe influenzare negativamente l'economia globale. Entrambe le parti hanno espresso la volontà di negoziare per evitare una guerra commerciale e trovare soluzioni reciprocamente vantaggiose.

