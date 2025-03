Ucraina accetta tregua di 30 giorni proposta dagli Stati Uniti; riprendono gli aiuti militari americani

A Gedda, Arabia Saudita, l'Ucraina ha accettato una proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco immediato di 30 giorni nella guerra con la Russia. Questo accordo, raggiunto dopo oltre otto ore di colloqui tra le delegazioni americana e ucraina, prevede la possibilità di estendere la tregua con il consenso di entrambe le parti e richiede l'accettazione e l'attuazione simultanea da parte della Federazione Russa.

In risposta alla disponibilità mostrata da Kiev, gli Stati Uniti hanno annunciato l'immediata ripresa dell'assistenza militare e della condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina, sospese la settimana precedente. Le delegazioni hanno inoltre discusso l'importanza degli sforzi umanitari nel processo di pace, inclusi lo scambio di prigionieri di guerra, il rilascio di detenuti civili e il ritorno dei bambini ucraini trasferiti forzatamente in Russia.

Entrambe le parti hanno concordato di nominare i rispettivi team negoziali per avviare immediatamente trattative verso una pace duratura che garantisca la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina. Gli Stati Uniti si sono impegnati a discutere queste proposte con i rappresentanti della Russia, mentre l'Ucraina ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento dei partner europei nel processo di pace.

Infine, i presidenti di Stati Uniti e Ucraina hanno concordato di concludere al più presto un accordo per lo sviluppo delle risorse minerarie critiche dell'Ucraina, al fine di espandere l'economia ucraina, compensare i costi dell'assistenza americana e garantire la prosperità e la sicurezza a lungo termine del paese.

La comunità internazionale attende ora la risposta della Russia alla proposta di cessate il fuoco, considerata un passo significativo verso la fine del conflitto in corso.

